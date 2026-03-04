Varese News

Life

Una bandiera della Malnatese, i ragazzi delle Manfredini e Ail protagonisti di Radio Materia

Gli appuntamenti di mercoledì iniziano alle 12 con Angeretti ospite di Figli di un gol minore, gli studenti delle Manfredini alle 15 e Ail varese Como alle 16,30

Generico 02 Mar 2026

Tre nuovi appuntamenti nel mercoledì di Radio Materia con il calcio romantico, con i ragazzi delle scuole superiori e con le associazioni.

12,00 Figli di un gol minore

Oggi abbiamo davvero un figlio del gol minore. Luca Angeretti, 500 presenze e 14 anni con la Malnatese e oggi allenatore delle ragazze del Carnago, è stato ospite del podcast di Francesco Mazzoleni e Tommaso Guidotti. Potrete ascoltarlo tutta la settimana alle 12 e su tutte le piattaforme di streaming audio.

15,00 Che scuola fai

Suona la campanella a Radio Materia con i rappresentanti di istituto delle scuole Manfredini di Varese. Nicol, Riccardo, Nicolò e Giulia ci racconteranno il loro istituto dai corsi di studio ai luoghi preferiti, dalle esperienze formative più interessanti al gossip. Come sempre saranno intervistati dalla nostra Alessandra Toni.

16,30 Soci All Time

Nella trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria andremo alla scoperta delle attività di AIL Varese-Como, l’associazione per la lotta alle leucemie, linfomi, mieloma.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.