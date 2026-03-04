Una bandiera della Malnatese, i ragazzi delle Manfredini e Ail protagonisti di Radio Materia

Tre nuovi appuntamenti nel mercoledì di Radio Materia con il calcio romantico, con i ragazzi delle scuole superiori e con le associazioni.

12,00 Figli di un gol minore

Oggi abbiamo davvero un figlio del gol minore. Luca Angeretti, 500 presenze e 14 anni con la Malnatese e oggi allenatore delle ragazze del Carnago, è stato ospite del podcast di Francesco Mazzoleni e Tommaso Guidotti. Potrete ascoltarlo tutta la settimana alle 12 e su tutte le piattaforme di streaming audio.

15,00 Che scuola fai

Suona la campanella a Radio Materia con i rappresentanti di istituto delle scuole Manfredini di Varese. Nicol, Riccardo, Nicolò e Giulia ci racconteranno il loro istituto dai corsi di studio ai luoghi preferiti, dalle esperienze formative più interessanti al gossip. Come sempre saranno intervistati dalla nostra Alessandra Toni.

16,30 Soci All Time

Nella trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria andremo alla scoperta delle attività di AIL Varese-Como, l’associazione per la lotta alle leucemie, linfomi, mieloma.

