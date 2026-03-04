Una bandiera della Malnatese, i ragazzi delle Manfredini e Ail protagonisti di Radio Materia
Gli appuntamenti di mercoledì iniziano alle 12 con Angeretti ospite di Figli di un gol minore, gli studenti delle Manfredini alle 15 e Ail varese Como alle 16,30
Tre nuovi appuntamenti nel mercoledì di Radio Materia con il calcio romantico, con i ragazzi delle scuole superiori e con le associazioni.
12,00 Figli di un gol minore
Oggi abbiamo davvero un figlio del gol minore. Luca Angeretti, 500 presenze e 14 anni con la Malnatese e oggi allenatore delle ragazze del Carnago, è stato ospite del podcast di Francesco Mazzoleni e Tommaso Guidotti. Potrete ascoltarlo tutta la settimana alle 12 e su tutte le piattaforme di streaming audio.
15,00 Che scuola fai
Suona la campanella a Radio Materia con i rappresentanti di istituto delle scuole Manfredini di Varese. Nicol, Riccardo, Nicolò e Giulia ci racconteranno il loro istituto dai corsi di studio ai luoghi preferiti, dalle esperienze formative più interessanti al gossip. Come sempre saranno intervistati dalla nostra Alessandra Toni.
16,30 Soci All Time
Nella trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria andremo alla scoperta delle attività di AIL Varese-Como, l’associazione per la lotta alle leucemie, linfomi, mieloma.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.