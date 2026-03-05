Uomo trovato incosciente in auto a Gallarate, soccorso in codice rosso

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di giovedì 5 marzo a Gallarate, dove i soccorritori sono intervenuti per un uomo trovato incosciente all’interno della propria auto.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 in via San Rocco, dove è stata segnalata la presenza di una persona priva di sensi all’interno di un’autovettura. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari con un’ambulanza e un’auto infermieristica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Secondo le prime informazioni, si tratta di un uomo di 47 anni che avrebbe accusato un malore mentre era alla guida o durante una manovra, fermandosi con il veicolo. I soccorritori lo hanno preso in carico sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano per un evento medico.

Le condizioni del paziente sono state giudicate serie e l’uomo è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso. Le forze dell’ordine sono intervenute per gli accertamenti e per gestire la situazione nella zona dell’intervento.