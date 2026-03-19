Uova e colombe per le famiglie in difficoltà: in piazza Monte Grappa arriva “L’abbraccio della Pasqua”

Un gesto semplice, come donare un uovo di cioccolato o una colomba, per garantire un momento di festa anche a chi sta attraversando un periodo difficile. È questo lo spirito de “L’abbraccio della Pasqua”, l’iniziativa solidale promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Varese.

Domenica 22 marzo, il cuore della città si trasformerà in un punto di raccolta per la generosità dei varesini. Dalle ore 10.00 alle 18.00, i volontari dell’ANC saranno presenti con un gazebo in piazza Monte Grappa per raccogliere i dolci tipici della tradizione pasquale.

Tutto il materiale raccolto sarà destinato alle famiglie indigenti che rientrano nel progetto “Alimenti Preziosi”, una rete di sostegno che si occupa di distribuire generi alimentari a chi ne ha più bisogno sul territorio.

L’appuntamento non sarà solo un momento di raccolta, ma anche un’occasione di festa pensata per i più piccoli: al gazebo sarà infatti presente il coniglio Bunny per scattare foto e accogliere i bambini. I volontari dell’associazione saranno a disposizione per scambiare un saluto e ringraziare personalmente chiunque decida di contribuire alla causa.