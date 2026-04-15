A Castiglione Olona torna la Giornata del Verde Pulito
Sabato 18 aprile il Comune invita tutti i cittadini a ritrovarsi nel Parco Plis RTO per dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano
Torna l’appuntamento a Castiglione Olona con la Giornata del Verde Pulito 2026, iniziativa promossa da Regione Lombardia per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali.
Sabato 18 aprile il Comune di Castiglione Olona invita tutti i cittadini a ritrovarsi nel Parco Plis RTO per dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano, con l’obiettivo di sensibilizzare su quell’incivile abitudine di abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle aree verdi.
Per chi volesse aderire, il ritrovo sarà alle ore 14.00 al centro “Il Girasole” di Via delle Madonne, 10 nella frazione castiglionese di Gornate Superiore. Le operazioni di pulizia saranno supportate dalla Protezione Civile di Castiglione Olona e al termine del pomeriggio, verso le ore 17.00, ai partecipanti verrà offerto un rinfresco al lavatoio di Caronno Corbellaro.
In caso di maltempo l’attività verrà annullata.
Si ricorda ai partecipanti di indossare idonee calzature e di venire muniti di guanti da lavoro.
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