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A Samarate tornano le Giornate ecologiche: due appuntamenti per prendersi cura della città

Sabato 11 e domenica 19 aprile cittadini e associazioni coinvolti nella pulizia di aree urbane e verdi

Rifiuti bosco Samarate

Tornano a Samarate le “Giornate ecologiche 2026”, iniziativa promossa dal Settore Ecologia del Comune con il coinvolgimento di associazioni e volontari del territorio. Due gli appuntamenti in calendario, pensati per coinvolgere attivamente la cittadinanza nella cura degli spazi pubblici.

Il primo è in programma sabato 11 aprile e interesserà Samarate e Cascina Elisa: il ritrovo è fissato alle 9 in piazza della chiesa di Cascina Elisa. Il secondo appuntamento sarà invece domenica 19 aprile a Cascina Costa, con ritrovo alle 9 al Parco Primerano. Al termine della mattinata è previsto un momento conviviale con un rinfresco per i partecipanti.

L’iniziativa è aperta a tutti, cittadini e associazioni, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva e il senso di responsabilità verso l’ambiente. Durante le giornate sarà presente anche un gazebo per raccogliere adesioni al gruppo dei volontari della cittadinanza attiva.

Per facilitare le attività, l’organizzazione metterà a disposizione guanti, sacchi, pettorine e pinze, strumenti utili per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree coinvolte.

L’evento è realizzato in collaborazione con Pro Loco Samarate e con la società Fogliani (ambiente e pulizie).

Per informazioni è possibile contattare il numero 3791750279 o consultare la pagina Facebook “Città di Samarate”.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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