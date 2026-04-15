A Varese “Note per il Dono”: lo spettacolo musicale benefico per Aido

La musica come ponte verso la solidarietà e la cultura del dono. Domenica 19 aprile, la Sala Montanari di Varese ospiterà l’evento “Note per il Dono”, un pomeriggio che unisce riflessioni etiche e grande musica orchestrale, organizzato con il patrocinio del Comune e in collaborazione con AIDO Provinciale Varese.

Un dialogo tra etica e vita

L’appuntamento prenderà il via alle ore 16:00 con una serie di interventi dedicati alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Ad aprire l’incontro sarà la dottoressa Chiara Rossetti, che approfondirà il tema dell’etica del dono, seguita dalla testimonianza di Anna Maria Mazza focalizzata sull’esperienza del vivere oltre la dialisi.

Il dibattito proseguirà con il contributo di Fabrizio Saporiti, intitolato «La bellezza che salva», e si concluderà con l’intervento di Rodolfo Ciapparelli, il quale parlerà dell’importanza di agire insieme per far rinascere la vita. L’obiettivo della prima parte del pomeriggio è quello di informare e coinvolgere la cittadinanza su un tema sociale di fondamentale importanza, trasformando la Sala Montanari in un luogo di confronto e consapevolezza.

Il concerto dell’Orchestra Amadeus

Dalle ore 17:00, la parola passerà alle note. Il programma prevede un concerto curato dai musicisti dell’Orchestra Amadeus, che proporranno un’esibizione cameristica per arpa e oboe. La scelta degli strumenti promette un’atmosfera intima e suggestiva, ideale per accompagnare il messaggio di speranza promosso da AIDO.

L’evento, che terminerà intorno alle ore 19:00, è a ingresso libero e aperto a tutto il pubblico. Si tratta di un’occasione per la comunità varesina di riappropriarsi di spazi culturali attraverso una proposta che coniuga l’eccellenza artistica dei musicisti locali con l’impegno civile dell’associazionismo.