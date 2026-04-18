Ambulanza si ribalta in A26, paziente sbalzato fuori in codice rosso
L'incidente si è verificato all'altezza di Stresa nel primo pomeriggio. Per il paziente fratture e traumi
Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile intorno alle 14:30, sull’autostrada A26 all’altezza del km 186, nei pressi di Stresa. Per cause in corso di accertamento, un’ambulanza si è ribaltata, senza il coinvolgimento di altri veicoli (immagine di repertorio).
A bordo tre persone: un paziente, uomo di 51 anni, è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è stato trasportato in codice rosso in rianimazione con l’elisoccorso all’ospedale di Varese, ha riportato traumi e fratture. Gli altri due occupanti dell’ambulanza hanno riportato ferite di media e lieve entità (codici giallo e verde).
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