Celle Varazze – Varese in diretta
Giornata numero 31 del Girone A di Serie D. I biancorossi scendono in campo allo stadio "Olmo-Ferro" di Celle Ligure per affrontare una squadra in lotta per la zona salvezza ma in ottima forma
Il ko subito in casa contro la Valenzana è stato un altro passaggio a vuoto in questa stagione del Varese. Passata la pausa di Pasqua, i biancorossi tornano in campo di nuovo in Liguria, questa volta allo stadio “Olmo-Ferro” di Celle Ligure per affrontare il Celle Varazze, squadra in lotta per la salvezza ma in un ottimo stato di forma.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
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