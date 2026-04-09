E alla fine il punk arrivò davvero: da Forest Hills ecco i Ramones!
Le creste colorate e tutto il resto sarebbero arrivati più tardi in Inghilterra
L’abbiamo già detto tante volte che è impossibile essere precisi, ma è accettato ovunque che il punk in LP inizia ufficialmente con questo disco. Joey, Dee Dee, Johnny e Tommy Ramone (è un “cognome d’arte” e non sono parenti) si erano messi insieme nel 1974 a Forest Hills, con una formazione semplice: cantante, una chitarra, un basso e una batteria. Se questo vi fa venire in mente i Cream o gli Zep siete però fuori strada, perché qui non vi sono virtuosismi di sorta ma solo quattro accordi distorti per dei pezzi brevissimi.
Come brevissime erano le loro esibizioni: suonavano in cartellone con altri gruppi perché loro non arrivavano ai venti minuti. E come brevissimo è questo album di esordio, che pur durando meno di mezz’ora comprende 14 pezzi, i cui testi non hanno quel contenuto nichilista e politico che vedremo subito nel punk inglese: qualche poco convinto richiamo al nazismo (Blitzkrieg Bop), un po’ di violenza urbana e poco altro. Gruppo sfortunato nella vita: nel 2014 morì l’ultimo dei quattro.
Curiosità: il cognome Ramone pare venga dal nome d’arte che Paul McCartney usò nel 1960 per gioco durante un tour in Scozia quando ancora si chiamavano Silver Beetles. Lo usava senza la e finale (Paul Ramon) e gli capitò di tirarlo fuori nuovamente nove anni dopo per una collaborazione con la Steve Miller Band.
La rubrica 50 anni fa la musica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.