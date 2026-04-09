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E alla fine il punk arrivò davvero: da Forest Hills ecco i Ramones!

Le creste colorate e tutto il resto sarebbero arrivati più tardi in Inghilterra

50 anni fa la musica

L’abbiamo già detto tante volte che è impossibile essere precisi, ma è accettato ovunque che il punk in LP inizia ufficialmente con questo disco. Joey, Dee Dee, Johnny e Tommy Ramone (è un “cognome d’arte” e non sono parenti) si erano messi insieme nel 1974 a Forest Hills, con una formazione semplice: cantante, una chitarra, un basso e una batteria. Se questo vi fa venire in mente i Cream o gli Zep siete però fuori strada, perché qui non vi sono virtuosismi di sorta ma solo quattro accordi distorti per dei pezzi brevissimi.

Come brevissime erano le loro esibizioni: suonavano in cartellone con altri gruppi perché loro non arrivavano ai venti minuti. E come brevissimo è questo album di esordio, che pur durando meno di mezz’ora comprende 14 pezzi, i cui testi non hanno quel contenuto nichilista e politico che vedremo subito nel punk inglese: qualche poco convinto richiamo al nazismo (Blitzkrieg Bop), un po’ di violenza urbana e poco altro. Gruppo sfortunato nella vita: nel 2014 morì l’ultimo dei quattro.

Curiosità: il cognome Ramone pare venga dal nome d’arte che Paul McCartney usò nel 1960 per gioco durante un tour in Scozia quando ancora si chiamavano Silver Beetles. Lo usava senza la e finale (Paul Ramon) e gli capitò di tirarlo fuori nuovamente nove anni dopo per una collaborazione con la Steve Miller Band.

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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