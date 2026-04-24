Il lavoro che mutila a Malpensa e il cadavere nel bosco



Venerdì pre-festivo per molti e tragico per un lavoratore di Malpensa a cui è stato necessario amputare un arto in seguito ad un incidente grave mentre svolgeva la propria mansione. Tra i boschi dell’Alto Varesotto è spuntato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Si chiudono le liste elettorali ed è un momento verità in vari comuni. Lo storico cinema Nuovo di Varese lancia la raccolta fondi per rifare le poltrone.