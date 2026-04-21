In treno al Salone del Mobile, con il biglietto speciale

Con Trenord al Salone del Mobile: il treno porta appassionati, curiosi e addetti del settore al più importante appuntamento internazionale per la design industry, che si terrà a Fieramilano a Rho dal 21 al 26 aprile.

Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, a pochi passi dall’area espositiva, saranno disponibili due tariffe: il biglietto integrato STIBM, che comprende a 4,40 euro il viaggio di andata/ritorno dalla città di Milano, e lo speciale Salone del Mobile Daypass, per un viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a 10 euro. In treno si potranno raggiungere anche gli eventi del Fuorisalone dalle 24 stazioni nella città di Milano.

I biglietti per il Salone del Mobile

Il biglietto speciale Salone del Mobile Daypass, che consente di raggiungere il Salone del Mobile da tutta Lombardia, è valido per gli adulti e consente ai ragazzi con meno di 14 anni di viaggiare gratis con il titolare del biglietto. È acquistabile su trenord.it e App, nelle biglietterie e alle self-service Trenord.

Per chi parte dalle stazioni nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per il Salone del Mobile ha un costo di 4,40 euro acquistando il biglietto del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM) per le zone Mi1-Mi3. I biglietti STIBM sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche di Trenord, oltre che sul sito trenord.it e sull’App.

In treno al Salone del Mobile

Si può raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano in treno senza cambi con le corse delle linee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, che fermano nelle stazioni del Passante ferroviario: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini.

Per chi utilizza le linee S1 Lodi-Milano Passante-Saronno, S2 Milano Rogoredo-Milano Passante-Mariano Comense, S12 Melegnano-Milano Bovisa, S13 Garbagnate Milanese-Milano Passante-Pavia, la stazione di Rho Fiera Milano è raggiungibile con un solo cambio in una delle stazioni del Passante ferroviario, dove i viaggiatori possono utilizzare le corse delle linee S5 e S6 verso l’esposizione fieristica.

Milano Porta Garibaldi Superficie è collegata direttamente a Rho Fiera Milano dalla linea suburbana S11 Como-Milano-Rho, nei giorni feriali, e dalle linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino.

Da Milano Centrale si arriva all’esposizione sui treni della linea Milano-Domodossola.

Da Malpensa e Linate in treno al Salone del Mobile

Chi parte dall’Aeroporto Internazionale di Malpensa può raggiungere il Salone del Mobile in treno utilizzando il servizio aeroportuale Malpensa Express fino a Milano Porta Garibaldi Superficie o Milano Centrale e, da lì, una delle linee ferroviarie che collegano le stazioni a Rho Fiera Milano.

Dall’Aeroporto di Linate occorre invece spostarsi a Milano Forlanini o Milano Dateo con la linea metropolitana M4. Le due stazioni sono direttamente collegate a Rho Fiera Milano dalle linee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello.

In treno al Fuorisalone

È possibile andare in treno anche agli eventi del Fuorisalone 2025 nel cuore della città: il servizio Trenord raggiunge 24 stazioni a Milano.

Informazioni sul servizio e sui biglietti per il Salone del Mobile sono disponibili su trenord.it e sull’App.