Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente tra auto e moto a Cadegliano, un ferito

È avvenuto alle 17.15, ferito un 54enne. Si segnalano lunghe code

elisoccorso

Incidente tra un’auto e una moto a Cadegliano-Viconago, in cima ai tornanti che salgono da Ponte Tresa. È accaduto alle 17.15 di oggi, mercoledì 29 aprile. Si segnalano lunghe code.

Sul posto elisoccorso, ambulanza dell’Sos Cunardo e automedica.

Risulta ferito un 54enne, portato in ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite o traumi significativi ma non in immediato pericolo di vita.

 

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.