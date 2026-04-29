Incidente tra auto e moto a Cadegliano, un ferito
È avvenuto alle 17.15, ferito un 54enne. Si segnalano lunghe code
Incidente tra un’auto e una moto a Cadegliano-Viconago, in cima ai tornanti che salgono da Ponte Tresa. È accaduto alle 17.15 di oggi, mercoledì 29 aprile. Si segnalano lunghe code.
Sul posto elisoccorso, ambulanza dell’Sos Cunardo e automedica.
Risulta ferito un 54enne, portato in ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite o traumi significativi ma non in immediato pericolo di vita.
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