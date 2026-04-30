L’ippodromo verso la riapertura: interventi su tribuna, piste e servizi

All’ippodromo delle Bettole di Varese fervono i lavori di sistemazione e riqualificazione. La nuova società Varese Turf & Sport srl ha iniziato i lavori che riguardano sia le strutture sia l’organizzazione degli spazi, con l’obiettivo di rendere l’impianto fruibile con maggiore continuità.

Uno degli interventi principali ha interessato la tribuna sul palo d’arrivo, che non era più agibile a causa di infiltrazioni d’acqua. «Il problema è stato affrontato gradualmente – ha detto Daniele Fortuzzi, marketing director e racing & equestrian manager di Varese Turf & Sport- per valutare l’entità dei danni e definire le modalità di intervento. Il completamento è previsto a breve, la capienza sarà di circa 1500 persone e i seggiolini, rimossi nei mesi scorsi, verranno sanificati e reinstallati».

La consegna della tribuna è prevista entro il 20 maggio, mentre l’inizio della stagione di corse è fissato per il 10 giugno. I lavori proseguiranno anche successivamente, in una prospettiva di utilizzo più esteso dell’impianto nel corso dell’anno.

RIAPRE IL RISTORANTE PANORAMICO

Sul fronte dei servizi, è prevista l’apertura continuativa della sala scommesse, con accordi già definiti per il totalizzatore a quota fissa. Verranno inoltre riattivati il bar e il ristorante panoramico, un unicum in Italia, con un servizio di catering di qualità. Gli spazi sottostanti ospiteranno attività commerciali legate al settore equestre, con accordi in via di definizione. Una parte dei locali sarà destinata ad attività culturali, mostre, cabaret e karaoke. L’intenzione è quella di ampliare l’utilizzo della struttura anche al di fuori delle giornate di corse.

cavalli e fantini collaudano la pista in erba

GLI INTERVENTI SULLE PISTE

Permangono invece alcuni interventi tecnici sulle piste. Fantini e allenatori hanno collaudato la pista in erba dopo gli interventi effettuati dalla nuova gestione. «Ho trovato l’impianto in ottime condizioni – ha commentato Marco Gonnelli, veterano degli allenatori di galoppo -. Un manto erboso così bello e compatto era tempo che non lo vedevo. Mi sembra che ci sia una grande accelerazione dei lavori e credo che per l’inizio della stagione estiva gli interventi necessari per la riapertura dell’ippodromo saranno realizzati».

Sulla pista in erba sono previsti ulteriori lavori più approfonditi sia sul fondo, soprattutto sulle due curve, sia sul drenaggio. L’impianto di irrigazione è stato riattivato intervenendo sui singoli irrigatori, ma necessita ancora di regolazioni per garantire una distribuzione uniforme dell’acqua. La pista in sabbia presenta differenze di consistenza tra interno ed esterno, ma si sta già valutando un nuovo intervento risolutore.

Rimane ancora aperto il nodo delle scuderie di via Galdino, di proprietà della famiglia Borghi, che ospitano oltre duecento box per i cavalli, giostra, uffici e stanze per il personale, servizi considerati imprescindibili per il buon funzionamento del centro di allenamento e per la riuscita della stagione di galoppo.

IL COMMENTO DELL’AD

L’amministratore delegato di Varese Turf & Sport srl, Luigi Rinzivillo, si è detto felice di poter annunciare il miglioramento continuo delle strutture. «È un passo significativo verso la nuova stagione – ha sottolineato Rinzivillo -. Il nostro impegno è volto a garantire non solo un ambiente sicuro e di alta qualità per cavalli e allenatori, ma anche a creare un luogo accogliente per tutta la comunità varesina e gli appassionati di ippica. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori e partner per il supporto e l’entusiasmo dimostrato in questo percorso di rinnovamento. Siamo pronti a intraprendere questa nuova avventura con determinazione e passione, convinti che il nostro lavoro contribuirà a rendere l’Ippodromo Le Bettole un punto di riferimento nel panorama ippico nazionale».