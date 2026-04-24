Quindici anni di impegno e servizio: Lozza festeggia il Gruppo Alpini
Due giorni di celebrazioni per le "Penne Nere" del paese tra musica, inaugurazioni e momenti di memoria. Il sindaco Acchini: "Un bene comune che appartiene a tutti i cittadini"
Due giorni di celebrazioni per le “Penne Nere” del paese tra musica, inaugurazioni e momenti di memoria. Il sindaco Acchini: “Un bene comune che appartiene a tutti i cittadini”.
Quindici anni di impegno e servizio: Lozza festeggia il Gruppo Alpini
Il Gruppo Alpini di Lozza taglia il traguardo dei 15 anni di attività. Per celebrare questo anniversario, le Penne Nere guidate dal Gruppo “Cav. Giuseppe Oblatore” hanno organizzato un fine settimana di eventi, il 25 e 26 aprile, invitando tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di festa che è anche un ringraziamento per il sostegno ricevuto in oltre tre lustri di servizio.
Il programma: dal murales alla sfilata
Le celebrazioni inizieranno la sera di sabato 25 aprile presso la sede di via Cavour 3 (o in via C. Battisti 1 in caso di maltempo):
Ore 20.45: Inaugurazione del nuovo murales.
Ore 21.00: Concerto del coro “Penna Nera” di Gallarate.
Ore 22.00: Rinfresco conviviale.
La giornata principale sarà domenica 26 aprile, con un fitto calendario di appuntamenti istituzionali e comunitari:
Ore 8.45: Ritrovo in via G. Verdi 14.
Ore 9.15: Alzabandiera e sfilata per le vie del paese.
Ore 10.00: Santa Messa presso la chiesa di S. Antonino.
Ore 11.30: Inaugurazione ufficiale della sede con le allocuzioni delle autorità.
Ore 12.00: Rinfresco presso l’Oratorio di Lozza, dove nel pomeriggio la festa proseguirà con dolci e vino per tutti.
Un punto di riferimento per il paese
In quindici anni, il Gruppo si è radicato nel tessuto sociale lozzese, diventando un pilastro dell’associazionismo locale grazie alla collaborazione costante con le altre realtà del territorio.
«Le Penne Nere hanno dimostrato concretamente cosa significa mettersi al servizio della comunità — ha dichiarato il sindaco Matteo Acchini —. Non lo hanno fatto con le parole, ma con la presenza costante in ogni occasione di bisogno. Festeggiare questo anniversario significa riconoscere un valore che appartiene a tutta Lozza».
L’evento di domenica vuole essere, più che una semplice ricorrenza formale, un’occasione per rinsaldare il legame tra gli Alpini e i cittadini, nel segno della memoria e della solidarietà.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.