Due giorni di celebrazioni per le “Penne Nere” del paese tra musica, inaugurazioni e momenti di memoria. Il sindaco Acchini: “Un bene comune che appartiene a tutti i cittadini”.

Quindici anni di impegno e servizio: Lozza festeggia il Gruppo Alpini

Il Gruppo Alpini di Lozza taglia il traguardo dei 15 anni di attività. Per celebrare questo anniversario, le Penne Nere guidate dal Gruppo “Cav. Giuseppe Oblatore” hanno organizzato un fine settimana di eventi, il 25 e 26 aprile, invitando tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di festa che è anche un ringraziamento per il sostegno ricevuto in oltre tre lustri di servizio.

Il programma: dal murales alla sfilata

Le celebrazioni inizieranno la sera di sabato 25 aprile presso la sede di via Cavour 3 (o in via C. Battisti 1 in caso di maltempo):

Ore 20.45: Inaugurazione del nuovo murales.

Ore 21.00: Concerto del coro “Penna Nera” di Gallarate.

Ore 22.00: Rinfresco conviviale.

La giornata principale sarà domenica 26 aprile, con un fitto calendario di appuntamenti istituzionali e comunitari:

Ore 8.45: Ritrovo in via G. Verdi 14.

Ore 9.15: Alzabandiera e sfilata per le vie del paese.

Ore 10.00: Santa Messa presso la chiesa di S. Antonino.

Ore 11.30: Inaugurazione ufficiale della sede con le allocuzioni delle autorità.

Ore 12.00: Rinfresco presso l’Oratorio di Lozza, dove nel pomeriggio la festa proseguirà con dolci e vino per tutti.

Un punto di riferimento per il paese

In quindici anni, il Gruppo si è radicato nel tessuto sociale lozzese, diventando un pilastro dell’associazionismo locale grazie alla collaborazione costante con le altre realtà del territorio.

«Le Penne Nere hanno dimostrato concretamente cosa significa mettersi al servizio della comunità — ha dichiarato il sindaco Matteo Acchini —. Non lo hanno fatto con le parole, ma con la presenza costante in ogni occasione di bisogno. Festeggiare questo anniversario significa riconoscere un valore che appartiene a tutta Lozza».

L’evento di domenica vuole essere, più che una semplice ricorrenza formale, un’occasione per rinsaldare il legame tra gli Alpini e i cittadini, nel segno della memoria e della solidarietà.