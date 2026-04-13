Treni fermi nel weekend tra Gallarate e Sesto sulla linea Milano-Domodossola
I lavori per potenziamento infrastrutturale e il varo di una passerella ciclopedonale a Vergiate. Stop completo nelle giornate di sabato e domenica
Nel prossimo weekend Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà interventi di potenziamento infrastrutturale e il varo di una passerella ciclopedonale a Vergiate. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni Gallarate e Sesto Calende dalle ore 22:30 di venerdì 18 alle ore 5:10 di lunedì 20 aprile 2026, quindi di fatto soprattutto per l’intera giornata di sabato e domenica.
Il 19 aprile i treni Eurocity a lunga percorrenza della relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea sono cancellati nella tratta Milano Centrale – Domodossola e viceversa. Al fine di garantire la connessione con la tratta svizzera sono previste alcune corse sostitutive effettuate con bus EC, che prevedono la prenotazione obbligatoria del posto, tra Milano Centrale e Domodossola e viceversa.
I treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Milano – Domodossola lato Nord sono limitati a Sesto Calende. Lato Sud sono limitati a Gallarate. Sono previste corse con bus.
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida.
I canali di acquisto sono aggiornati.
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