Angera si prepara a una primavera tra archeologia, musica e il passaggio del Giro-E

Una primavera ricca di appuntamenti quella che attende residenti e turisti ad Angera. Il calendario degli eventi per la stagione 2026 mette in campo un mix di cultura, natura e sport, con un’attenzione particolare alle tradizioni locali e alla solidarietà. Dopo il successo delle aperture pasquali e dello spettacolo delle mongolfiere, la città sul Verbano si prepara a un mese di maggio denso di iniziative che spaziano dalle mostre archeologiche ai concerti, fino al passaggio del Giro-E.

Archeologia e storia al Museo Civico

Il cuore pulsante della programmazione culturale sarà il Civico Museo Archeologico. Il 10 maggio alle ore 16.00 verrà inaugurata la mostra «Angera. Memorie dal Cantiere Archeologico Universitario», un percorso espositivo che celebra i 40 anni di scavi nel vicus romano. L’esposizione resterà aperta fino al 6 settembre. Il museo ospiterà inoltre due conferenze dedicate ad Alessandro Volta e alla figura della scienziata angerese Teresa Ciceri Castiglioni, previste rispettivamente per il 17 maggio e il 14 giugno.

Musica e natura tra paludi e cortili

La musica sarà protagonista con il “Festival il Lago Cromatico”. Il 12 maggio la Chiesa Santa Maria Assunta ospiterà i giovani musicisti del Liceo Manzoni di Varese, mentre il 24 maggio la frazione di Capronno aprirà i suoi cortili per l’iniziativa “Cultura e musica nel borgo”, un itinerario tra artigianato e note. Per gli amanti della natura, il 16 maggio torna il BioBlitz Lombardia nella Palude Bruschera: un evento di “citizen science” dedicato al monitoraggio di farfalle e libellule lungo i nuovi percorsi attrezzati.

Motori eleganti e la festa del ciclismo

Il 17 maggio il lungolago di Piazza Garibaldi si vestirà d’epoca per il “The Distinguished Gentleman’s Ride”, la parata motociclistica benefica che vedrà sfilare moto classiche e piloti in abiti eleganti, con arrivo a Volandia. Lo sport torna protagonista il 22 maggio con il Giro-E, la competizione su e-bike parallela al Giro d’Italia, che attraverserà Angera promuovendo la mobilità sostenibile e le bellezze del paesaggio locale.

Arte e benessere sociale

Spazio anche al sociale con il progetto «Art on Prescription», che sarà presentato il 20 e 21 maggio in Sala Consiliare. L’iniziativa, promossa dai Servizi Sociali, punta a integrare l’arte nelle cure per il benessere psicofisico. «La primavera angerese 2026 – spiega l’Amministrazione Comunale – si presenta come un percorso condiviso, capace di valorizzare la storia, la cultura, il paesaggio e l’identità della nostra comunità». L’invito è rivolto a tutti per vivere la città in ogni sua sfumatura.