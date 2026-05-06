Angera si prepara a una primavera tra archeologia, musica e il passaggio del Giro-E
Inaugurazioni al Museo Archeologico, concerti nelle frazioni e il passaggio della carovana elettrica del Giro d'Italia caratterizzano il ricco calendario di eventi della città sul Verbano
Una primavera ricca di appuntamenti quella che attende residenti e turisti ad Angera. Il calendario degli eventi per la stagione 2026 mette in campo un mix di cultura, natura e sport, con un’attenzione particolare alle tradizioni locali e alla solidarietà. Dopo il successo delle aperture pasquali e dello spettacolo delle mongolfiere, la città sul Verbano si prepara a un mese di maggio denso di iniziative che spaziano dalle mostre archeologiche ai concerti, fino al passaggio del Giro-E.
Archeologia e storia al Museo Civico
Il cuore pulsante della programmazione culturale sarà il Civico Museo Archeologico. Il 10 maggio alle ore 16.00 verrà inaugurata la mostra «Angera. Memorie dal Cantiere Archeologico Universitario», un percorso espositivo che celebra i 40 anni di scavi nel vicus romano. L’esposizione resterà aperta fino al 6 settembre. Il museo ospiterà inoltre due conferenze dedicate ad Alessandro Volta e alla figura della scienziata angerese Teresa Ciceri Castiglioni, previste rispettivamente per il 17 maggio e il 14 giugno.
Musica e natura tra paludi e cortili
La musica sarà protagonista con il “Festival il Lago Cromatico”. Il 12 maggio la Chiesa Santa Maria Assunta ospiterà i giovani musicisti del Liceo Manzoni di Varese, mentre il 24 maggio la frazione di Capronno aprirà i suoi cortili per l’iniziativa “Cultura e musica nel borgo”, un itinerario tra artigianato e note. Per gli amanti della natura, il 16 maggio torna il BioBlitz Lombardia nella Palude Bruschera: un evento di “citizen science” dedicato al monitoraggio di farfalle e libellule lungo i nuovi percorsi attrezzati.
Motori eleganti e la festa del ciclismo
Il 17 maggio il lungolago di Piazza Garibaldi si vestirà d’epoca per il “The Distinguished Gentleman’s Ride”, la parata motociclistica benefica che vedrà sfilare moto classiche e piloti in abiti eleganti, con arrivo a Volandia. Lo sport torna protagonista il 22 maggio con il Giro-E, la competizione su e-bike parallela al Giro d’Italia, che attraverserà Angera promuovendo la mobilità sostenibile e le bellezze del paesaggio locale.
Arte e benessere sociale
Spazio anche al sociale con il progetto «Art on Prescription», che sarà presentato il 20 e 21 maggio in Sala Consiliare. L’iniziativa, promossa dai Servizi Sociali, punta a integrare l’arte nelle cure per il benessere psicofisico. «La primavera angerese 2026 – spiega l’Amministrazione Comunale – si presenta come un percorso condiviso, capace di valorizzare la storia, la cultura, il paesaggio e l’identità della nostra comunità». L’invito è rivolto a tutti per vivere la città in ogni sua sfumatura.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.