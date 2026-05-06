Sport, natura e divertimento sul Lago. Torna il campus estivo alla Canottieri Monate
Un’esperienza estiva per ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, tra sport, natura e divertimento, con la possibilità di avvicinarsi al canottaggio sulle splendide acque del Lago di Monate
L’estate 2026 si vive sulle rive del Lago di Monate con il Campus Estivo della Canottieri Monate, una proposta pensata per ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che desiderano trascorrere le vacanze tra sport, natura, amicizia e divertimento.
Il cuore del campus è il canottaggio: i partecipanti avranno infatti la possibilità di avvicinarsi a questa disciplina sportiva in modo graduale e coinvolgente, imparando le basi della voga, il lavoro di squadra, il coordinamento e il rispetto dell’ambiente lacustre. Un’occasione speciale per scoprire uno sport completo, praticato all’aria aperta.
Nella splendida cornice della sede della Canottieri Monate, in via Binda 2 a Travedona Monate, le giornate saranno dinamiche e ricche di attività: oltre al canottaggio, sono previsti giochi di squadra, attività creative, momenti di relax, bagno al lago, merenda e pranzo con catering.
Il campus si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, ed è organizzato in quattro settimane:
- 15–19 giugno
- 22–26 giugno
- 24–28 agosto
- 31 agosto–4 settembre
Una proposta ideale per chi vuole vivere un’estate attiva e imparare qualcosa di nuovo, scoprendo il valore dello sport, della condivisione e della vita all’aria aperta in un contesto sicuro, accogliente e immerso nella natura.
Il Campus Estivo 2026 della Canottieri Monate offre ai ragazzi l’occasione di mettersi in gioco, fare nuove amicizie e vivere un’esperienza indimenticabile sulle rive di uno dei laghi più belli della provincia di Varese.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a infocampusmonate@gmail.com
Non esitare….. questa estate sali in barca!
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