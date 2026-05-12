Giornata speciale sulla Via delle Api, il percorso didattico e formativo dedicato a Silvia ed Alessandro dall’associazione “Come l’Aria” realizzato da Varesenews in collaborazione con l’apicoltore Federico Tesser e con il patrocinio del Comune di Castronno.

Galleria fotografica La “Via delle Api” si arricchisce grazie al Parco Pineta e all’Alveare Odv Di Buguggiate 4 di 27

Martedì 12 maggio gli alunni delle classi terze della scuola primaria di Buguggiate, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno percorso la via partendo dalla stazione ferroviaria di Castronno per arrivare fino a Materia, dove è stato installato l’Honey Factory, l’apiario didattico realizzato da Apicolturaurbana.

Una camminata formativa e didattica arricchita dalla presenza di due Bee Hotel, rifugi per insetti impollinatori selvatici, posizionati sul percorso grazie alla preziosa collaborazione con l’Alveare di Buguggiate, l’Organizzazione di Volontariato che si occupa della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

La bellezza di questa iniziativa sta anche nelle mani che l’hanno realizzata. I Bee Hotel sono stati costruiti dai ragazzi del CFPIL di Varese. Gli studenti del reparto falegnameria hanno messo in pratica le loro abilità artigianali per creare strutture funzionali e accoglienti, dimostrando come la tutela dell’ambiente possa passare attraverso l’inclusione e la formazione professionale. Come ha spiegato la presidente dlel’Alveare di Buguggiate Ilaria Mai «i due nuovi Bee Hotel sono stati posizionati in punti strategici e simbolici: nella suggestiva zona del masso erratico e dei graffiti rupestri, dove la natura incontra la storia e nel giardino di Materia, uno spazio che continua a confermarsi come centro di aggregazione e sensibilità ecologica». I ragazzi dell’Agenzia Formativa hanno percorso il cammino insieme agli alunni della scuola di Buguggiate, visibilmente orgogliosi del proprio lavoro.

Ma non è finita qui, anzi. Il presidente del Parco Pineta, Mario Clerici, ha messo a disposizione cinque tablet grazie ai quali le insegnanti potranno rendere ancora più interattiva l’esperienza degli alunni sulla Via delle api: inquadrando i QRCode posizionati sui cartelli lungo il percorso si potranno infatti raggiungere i video prodotti da VareseNews che spiegano in maniera semplice, ma efficace, le varie tappe del percorso, spiegando particolari interessanti e curiosi della vita delle api e del lavoro degli apicoltori.

Un altro piccolo, ma fondamentale tassello per arricchire l’esperienza educativa voluta da VareseNews e sostenuta da tanti partner sensibili ai temi dell’ecosostenibilità e dell’educazione al rispetto dell’ambiente, valori che il Parco Pineta fa propri e promuove in varie forme da tanti anni: «Progetti come questo sono funzionali alla diffusione della cultura e al rispetto dell’ecosistema, partire dai più piccoli è importante per promuovere buone pratiche e raccontare l’importanza di tutto l’ambiente che ci circonda, la flora, la fauna, gli animali grandi come i cervi e piccoli come le api, che sono fondamentali per tutti, anche per l’uomo. Conoscerle e rispettarle, così come conoscere e apprezzare il lavoro degli apicoltori, sono cose importanti che ci fa piacere sostenere e promuovere».