“Ci scusiamo per il disagio”, a Marnate uno spettacolo tra ricordi e ferrovia
Il laboratorio teatrale “I Senza Tempo” dell’Università della Terza Età APS presenta uno spettacolo ambientato in una vecchia stazione ferroviaria
Una vecchia stazione ferroviaria diventa il palcoscenico di storie intrecciate tra memoria e teatro. Domenica 31 maggio alle ore 16 il laboratorio teatrale “I Senza Tempo” dell’Università della Terza Età APS di Gorla Maggiore porterà in scena lo spettacolo “Ci scusiamo per il disagio, intrecci di storie in una vecchia stazione”.
L’appuntamento si terrà nella sede dell’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, in via Lazzaretto 677 a Marnate.
Teatro e memoria lungo la Ferrovia Valmorea
Lo spettacolo nasce dal lavoro del laboratorio teatrale “I Senza Tempo” e si sviluppa attorno a racconti e vicende ambientate in una vecchia stazione ferroviaria, luogo simbolico di incontri, partenze e ricordi.
L’iniziativa unisce teatro e valorizzazione del territorio, coinvolgendo anche l’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, impegnata nella tutela e nella promozione della storica linea ferroviaria.
In caso di maltempo lo spettacolo si sposta in sala consiliare
L’evento è aperto al pubblico e, in caso di maltempo, sarà trasferito nella sala consiliare. La rappresentazione si inserisce nelle attività culturali promosse dall’Università della Terza Età APS di Gorla Maggiore.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.