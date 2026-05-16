“Ci scusiamo per il disagio”, a Marnate uno spettacolo tra ricordi e ferrovia

Una vecchia stazione ferroviaria diventa il palcoscenico di storie intrecciate tra memoria e teatro. Domenica 31 maggio alle ore 16 il laboratorio teatrale “I Senza Tempo” dell’Università della Terza Età APS di Gorla Maggiore porterà in scena lo spettacolo “Ci scusiamo per il disagio, intrecci di storie in una vecchia stazione”.

L’appuntamento si terrà nella sede dell’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, in via Lazzaretto 677 a Marnate.

Teatro e memoria lungo la Ferrovia Valmorea

Lo spettacolo nasce dal lavoro del laboratorio teatrale “I Senza Tempo” e si sviluppa attorno a racconti e vicende ambientate in una vecchia stazione ferroviaria, luogo simbolico di incontri, partenze e ricordi.

L’iniziativa unisce teatro e valorizzazione del territorio, coinvolgendo anche l’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, impegnata nella tutela e nella promozione della storica linea ferroviaria.

In caso di maltempo lo spettacolo si sposta in sala consiliare

L’evento è aperto al pubblico e, in caso di maltempo, sarà trasferito nella sala consiliare. La rappresentazione si inserisce nelle attività culturali promosse dall’Università della Terza Età APS di Gorla Maggiore.