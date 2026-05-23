È morto don Lanfranco Agnelli, per 15 anni parroco a Orago
Il sacerdote si è spento lunedì 19 maggio all'età di 90 anni. Ordinato nel 1958, ha servito diverse comunità della diocesi ambrosiana tra Milano, il Varesotto e il Comasco. Verrà seppellito ad Orago
Si è spento lunedì 19 maggio don Lanfranco Maurizio Agnelli, sacerdote che ha guidato per quindici anni la parrocchia di Orago, frazione di Jerago con Orago. Aveva 90 anni.
Nato a Boves, in provincia di Cuneo, il 17 giugno 1935, don Lanfranco era stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1958 nel Duomo di Milano. I primi anni del suo ministero li aveva trascorsi a Milano come vicario parrocchiale: dal 1958 al 1961 a San Bernardo, dal 1961 al 1966 a Santa Maria del Suffragio, dal 1966 al 1973 a Sant’Ildefonso.
Nel 1973 era arrivato a Orago come parroco, incarico che ha ricoperto fino al 1988. Successivamente era tornato a Milano come parroco di San Vito al Giambellino, dove era rimasto fino al 2010. Durante quegli anni, dal 1989 al 1995, aveva anche assunto il ruolo di decano per il decanato “Giambellino” ed era stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pro Familia.
Dal 2010 al 2016 aveva proseguito il suo servizio pastorale presso le parrocchie di Santo Stefano in Appiano Gentile e Sant’Antonio Abate in Veniano. Dal 2017 risiedeva presso la Comunità Pastorale “Santi Ambrogio e Carlo” in Lurate Caccivio, dove ha continuato a svolgere incarichi pastorali fino agli ultimi anni.
Le Esequie si terranno martedì 26 Maggio alle 15 nella parrocchia di Santo Stefano di Appiano Gentile: al termine la salma procederà per il cimitero di Orago dove riposerà nella Cappella dei Sacerdoti.
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