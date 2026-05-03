Ginnastica artistica: a Cimbro il campionato regionale è da record

Un’invasione pacifica, colorata e, soprattutto, da record. Il weekend del 25 e 26 aprile ha visto Cimbro protagonista della tappa varesina del campionato regionale CSI Lombardia di ginnastica artistica, un appuntamento ormai tradizionale che quest’anno ha superato ogni aspettativa numerica.

I numeri del weekend

A stupire organizzatori e pubblico è stato il numero di ginnaste presenti in pedana: più di mille atlete. Un dato incredibile che segna il primato storico della manifestazione e conferma la vitalità del movimento lombardo.

Il programma è stato serratissimo:

Sabato 25 aprile: la giornata è iniziata alle 8:30 con le prove individuali, seguite nel pomeriggio dalle spettacolari esibizioni della “ginnastica insieme”. L’alto numero di iscritte ha fatto slittare l’ultima premiazione fino alle ore 21:30.

Domenica 26 aprile: riflettori accesi sulle prove a squadre, che hanno visto le atlete impegnate tra corpo libero, trampolino, parallele e trave.

Macchina organizzativa perfetta

Il successo dell’evento è stato garantito dalla sinergia tra i dirigenti del CSI Lombardia e la società di casa, la GR Fitness. Il presidente provinciale Diego Peri ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto: «Ringraziamo la società organizzatrice e i tantissimi volontari per aver fatto procedere tutto senza intoppi nonostante questi numeri. Un plauso va anche ai giudici, per la grande concentrazione mantenuta, e all’amministrazione comunale di Cimbro per la costante sensibilità dimostrata verso questa gara».

Verso le finali nazionali

Quella di Cimbro ha rappresentato l’ultima prova del circuito regionale, dopo gli appuntamenti di Brescia, Mantova e Milano. Oltre ai lusinghieri risultati delle società varesine, la gara è stata decisiva per staccare il pass verso i campionati nazionali, in programma a Lignano Sabbiadoro dall’8 al 18 giugno.