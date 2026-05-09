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I voti del Varese: Sovogui e Bertoni, gol del destino

Le reti dell'attaccante di origine francese e del difensore varesino firmano il colpo a Biella. Malinverno simbolo di questa squadra

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BIELLESE – VARESE 1-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Un paio di parate comode ma anche due prese sicure in uscita alta. Bene
DE PONTI 7: Da braccetto di difesa per un tempo, mediano di rottura nella ripresa. È sempre nel posto giusto, così come fatto per tutto l’anno
BRUZZONE 7: Una chiusura su Naamad nel primo tempo che salva il risultato, sempre sul pezzo anche quando la barca vacilla
BERTONI 7: Un gol, il suo primo in biancorosso, dalle grandi emozioni e festeggiato con entusiasmo e un pizzico di provocazione verso la tribuna avversaria. Prestazione nel complesso positiva
Costante 6: Dentro nel finale, non fa danni e respinge senza paura i tentativi di assalto avversari
AGNELLI 6: Spinge con volontà ma non sempre è concreto nel portare a termine l’azione. In difesa invece è sempre molto attento
PALESI 6: Qualche pallone perso con troppa superficialità ma anche tanta corsa per la squadra, anche nel finale. La punizione che porta al gol partita la calcia lui (con deviazione)
MALINVERNO 7: Sempre più simbolo di questa squadra: attento, lottatore e pronto a sacrificarsi per i compagni
BERBENNI 6: Gara attenta in difesa, si vede però poco in avanti dove le sue discese sono risicate
TENTONI 6: Un buon primo tempo, con qualche buona giocata, poi però si ferma all’intervallo per il solito problema al polpaccio
Cogliati 6: Strappa, spinge e ci prova ma non sempre gli riesce la giocata. Finisce per innervosire gli avversari e un po’ anche se stesso
GUERINI 6: Sufficienza risicata perché ci prova spesso ma ci riesce poco. In ogni caso è molto spesso la luce dell’attacco del Varese
Qeros s.v: Dentro nel finale, dà una mano
SOVOGUI 6,5: Un altro gol in questo finale di stagione, sempre più conferma positiva e giocatore del momento in casa biancorossa. Nella ripresa ci riprova ma la Biellese alza l’attenzione su di lui e gli concede sempre meno
Marangon 6: Entra nel finale ma si guadagna il voto con una corsa di 50 metri per guadagnare una rimessa laterale in attacco

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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