Musica e danza alla Casa dei Talenti di Uboldo con Anita Camarella e Davide Facchini

L’appuntamento è per sabato 9 maggio: la Casa dei Talenti di Uboldo riaprte con una serata gratuita tra musica swing, danza e convivialità aperta a tutta la cittadinanza

Sabato 9 maggio la Casa dei Talenti di Uboldo riapre le porte con una serata all’insegna della musica swing, del ballo e della convivialità. L’appuntamento, dal titolo “Si riparte con lo swing!”, è in programma alle 18.30 negli spazi di via Per Origgio 1 con ingresso gratuito.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Uboldo insieme al circuito culturale CSBNO e vuole celebrare la ripartenza della struttura con un momento aperto a tutta la cittadinanza.

Protagonisti della serata saranno Anita Camarella e Davide Facchini, musicisti attivi da oltre vent’anni in festival e rassegne in Europa, Stati Uniti e Italia.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale dedicato alla “Swing Era” attraverso la voce di Anita Camarella e la chitarra di Davide Facchini, con un repertorio pensato per far ballare e divertire i partecipanti.

Gli organizzatori descrivono l’iniziativa come «un momento di festa per ballare tutti insieme al suono dello swing e brindare alla rinascita della Casa dei Talenti».

Al termine del concerto è previsto anche un momento istituzionale con i saluti dell’amministrazione comunale e un brindisi conclusivo aperto ai presenti.