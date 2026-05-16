Schianto a bordo strada a Como, muore un ragazzo di 21 anni
L'incidente nella notte tra venerdì e sabato in via Nino Bixio. Feriti anche due ventenni, trasportati in ospedale
Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio a Como, in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Nino Bixio. Nell’auto viaggiavano tre giovani: oltre al ventunenne deceduto, due ventenni.
L’allarme è scattato intorno all’1.40. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è andata a impattare violentemente contro un ostacolo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Como, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 con tre ambulanze e due mezzi di soccorso avanzato. Per il ragazzo di 21 anni, però, non c’è stato nulla da fare. Gli altri due giovani coinvolti, entrambi ventenni, sono stati trasportati in codice giallo e verde all’ospedale Sant’Anna di Como.
I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.