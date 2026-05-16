Schianto a bordo strada a Como, muore un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio a Como, in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Nino Bixio. Nell’auto viaggiavano tre giovani: oltre al ventunenne deceduto, due ventenni.

L’allarme è scattato intorno all’1.40. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è andata a impattare violentemente contro un ostacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Como, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 con tre ambulanze e due mezzi di soccorso avanzato. Per il ragazzo di 21 anni, però, non c’è stato nulla da fare. Gli altri due giovani coinvolti, entrambi ventenni, sono stati trasportati in codice giallo e verde all’ospedale Sant’Anna di Como.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri.