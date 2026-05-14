Un altro cantautore che abbiamo rischiato di non sentire: Warren Zevon

L’album che porta il suo nome, che vediamo oggi, non è il debutto di Warren Zevon: il nostro aveva già pubblicato un LP nel 1970 (Wanted Dead Or Alive) ma aveva venduto talmente poco da convincerlo ad intraprendere una carriera dietro le quinte come autore, session man e quant’altro. Era però amico di gente di successo, e fu in particolare Jackson Browne a spingere per un nuovo tentativo. Che si concretizzò quando Linda Ronstadt, all’apice del successo, non solo volle incidere la sua Hasten Down The Wind, ma ne usò anche il titolo per un album di grande successo. La Asylum lo mise sotto contratto e per il disco si fece aiutare dagli amici: Jackson Browne, anche produttore, Lindsay Buckingham, Stevie Nicks, Glenn Frey e Don Henley degli Eagles, Phil Everly e molti altri. Amante delle armi, parte subito con una canzone su Jesse James, ma più in generale è autore di canzoni scritte al piano con dei testi molto cinematografici. Avrà una carriera con alti e bassi, aggravata da varie dipendenze, per morire a soli 56 anni per un mesotelioma.

Curiosità: memorabile l’ultima apparizione televisiva come ospite del suo amico David Letterman. A Warren rimanevano pochi mesi di vita e la cosa era pubblica: ciò nonostante ne parlarono con grande serenità. L’ultima domanda fu se questo gli avesse insegnato qualcosa sulla vita e la morte, alla quale rispose “To enjoy every sandwich”.