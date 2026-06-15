A Venegono Superiore il confronto tra politica e industria: energia e competitività al centro

La competitività delle imprese, il costo dell’energia, le infrastrutture e il ruolo delle istituzioni nel sostenere lo sviluppo economico sono stati tra i temi centrali emersi durante l’assemblea generale di Confindustria Varese, che si è svolta lunedì 15 giugno nello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore. Accanto agli interventi del presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dei rappresentanti del mondo economico, anche diversi esponenti politici e istituzionali del territorio hanno commentato le sfide che attendono il sistema produttivo varesino.

Alfieri: «Servono più risorse per la politica industriale»

Il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri ha posto l’attenzione sulla necessità di garantire stabilità alle imprese in una fase internazionale ancora caratterizzata da forti incertezze.

«Le aziende di questo territorio – ha sottolineato Alfieri – hanno bisogno di stabilità, di certezza, in modo tale da permettere a questo territorio che ha una vocazione sull’export di poter esprimere tutte le sue potenzialità. I fondamentali sono buoni, però da questo punto di vista abbiamo bisogno di qualcosa in più. Soldi per la politica industriale che questo governo non sta mettendo e una politica fiscale più utile a spingere la nostra impresa».

Candiani: «La politica deve creare opportunità per il territorio»

Per il deputato della Lega Stefano Candiani il quadro internazionale impone una riflessione sul ruolo della politica nazionale nel sostenere il tessuto produttivo locale.

«È importante – ha detto il deputato – inquadrare questa situazione all’interno del contesto internazionale complicato. Serve una riflessione sulla politica italiana che deve riuscire a interagire per dare le migliori opportunità di sviluppo al nostro territorio».

Astuti: «La Lombardia torni a essere un motore per il Paese»

Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti ha invece richiamato la necessità di una strategia regionale condivisa con imprese e parti sociali.

«Regione Lombardia – ha precisato Astuti – ha bisogno di una politica regionale vera. Va costruita insieme con aziende e coi sindacati. Lombardia può correre veloce, ma in questi anni si è fermata. Abbiamo bisogno di ritornare a essere un vero motore per il nostro Paese».

Energia e competitività nei commenti di Gadda e Vitiello

Tra i temi più ricorrenti della giornata c’è stato quello dell’energia. La deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda ha sottolineato la necessità di scelte strategiche per rendere più competitivo il sistema produttivo italiano.

«Serve un governo – ha affermato la deputata – in grado di fare le riforme e che faccia scelte strategiche importanti a partire dagli approvvigionamenti energetici. Serve accelerare gli investimenti e il percorso verso quel mix energetico perché il nostro Paese risulta meno competitivo dei nostri vicini europei. Gli investimenti in rinnovabili non possono bastare, bisogna fare scelte convinte anche sul nucleare di ultima generazione».

Anche il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello ha evidenziato il ruolo centrale della manifattura per l’economia provinciale.

«Camera di Commercio – ha indicato il presidente – crede tantissimo nello sviluppo dell’industria manifatturiera in provincia. Crediamo che sia il primo asset del nostro territorio. Stiamo cercando di costruire tutti quegli asset necessari al suo sviluppo puntando su attrattività, sostenibilità e nuove generazioni».

Magrini: «Importante il richiamo al piano territoriale»

Il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini ha apprezzato il riferimento al Piano territoriale di coordinamento provinciale durante i lavori dell’assemblea.

«Tanti gli spunti interessanti, dalla crisi energetica al ruolo marginale dell’Europa nella ricerca sull’intelligenza artificiale. Positivo il fatto che sia stato citato il nostro piano di sviluppo territoriale, il Ptcp, che abbiamo già adottato e che andrà in approvazione a settembre e che contiene molte osservazioni proposte proprio da Confindustria Varese» – Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese -.

Fontana: la pace come leva per la ripresa economica

Tra gli interventi istituzionali anche quello del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha collegato le prospettive economiche del territorio all’evoluzione dello scenario internazionale.

«Molto contento per le notizie arrivate dal Medio Oriente – ha fatto sapere il governatore –, la fine della guerra è fondamentale per la nostra economia. In questi mesi i nostri imprenditori hanno saputo reggere, ma più tempo passava, più diventava difficile. Speriamo che i vantaggi della pace siano immediati, abbiamo bisogno di ripartire».

L’assemblea di Venegono Superiore ha così confermato alcuni dei temi che accomunano istituzioni, politica e mondo produttivo: la necessità di ridurre i costi energetici, sostenere gli investimenti, rafforzare la competitività delle imprese e costruire una visione di sviluppo di lungo periodo per il territorio varesino.