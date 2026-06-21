Bocce: a Brenta nelle coppie vittoria dei “Roberti” Monvallesi

Brenta, è ormai assodato, è particolarmente apprezzata nei periodi di feroce calura nei quali la temperatura pomeridiana sfora la barriera dei trenta gradi centigradi, perché, durante le prime ore serali, si lascia investire da fresche brezze che attenuano la morsa di calore e recano sollievo ad atleti e spettatori.

Anche nel secondo trofeo Lisa che si concludeva venerdì sera, aperto alle coppie di categoria BCD, non si è sfatata la tradizione e l’atmosfera sui due civettuoli campi di Monte Nudo è stata gradevole e si è potuto ammirare tanto bel gioco da parte dei contendenti che avevano brillantemente superato la fase eliminatoria.

Molta attesa e curiosità per vedere all’opera i due giovanissimi gemelli Guerrieri, nati nel 2014, quindi inseribili nella categoria under 12, nella quale hanno già trionfato ripetutamente nei vari campionati e nelle gare, a confronto con i navigati ed esperti giocatori selezionati dalle eliminatorie.

Nei quarti di finale dovevano misurarsi con il duo Bederese di Alessandro Oltolini/Mario Talarico che manifestavano intenti bellicosi, specialmente con Mario che non ama perdere neanche al gioco della lippa – dove c’è il lippino, il pezzo corto di circa 15 cm, con le estremità appuntite, e la lippa, il pezzo lungo di circa 50 cm -, gioco di strada in uso fra i ragazzi.

All’inizio sorgeva un sostanziale equilibrio fino al tre pari, poi su uno splendido accosto dei milanesi, il Mario commetteva gli unici due errori della partita, lasciando via libera si giovani felini, che si accaparravano tre sacrosanti punti. Da quel momento l’Alessandro si dimenticava che una delle regole sacre del suo sport consiste nel porre le proprie bocce vicino al pallino, lasciava vagare il pensiero

filosofico sull’essenza della “Critica della Ragion Pura” di Emmanuel Kant nella quale si analizzano le possibilità e i limiti della conoscenza umana, abbandonava al suo destino un martellante Mario che doveva infine soccombere alla precisione e spietatezza del duo della Castellanza fino all’inevitabile 12-3.

Non cambiava l’esecuzione orchestrale nel successivo incontro con la Bottinelli/Vergiatese: stessa perfetta interpretazione musicale e medesimo risultato di 12-3, per non fare torti a nessuno.

Nell’altra semifinale i due Roberti di Monvalle, dopo un iniziale periodo di perplessità, innestavano la marcia diretta al proprio veicolo e approdavano in finale con un inequivocabile 12-5 sui cuviesi, che forse erano soddisfatti di essere entrati fra i quattro eletti.

La finale fra i dodicenni e i due di Monvalle si presentava con un pronostico a favore dei giovanissimi che avevano offerto fino a quel momento un’esibizione di livello elevato, senza lasciare alcuno spiraglio di salvezza agli interlocutori di turno.

Tutto logico, eccetto il fatto che il Roberto accostatore, il Margnini, cominciava da subito a fornire prestazioni da super campione, la boccia più lontana dal pallino si scostava al massimo di venti/venticinque centimetri, costringendo il giovane bocciatore a continue prodezze per accumulare i punti necessari al successo. E qui si registrava una leggera sbavatura, che avrebbe poi rappresentato il classico segnale d’allarme: bocce avversarie colpite, ma alcune scheggiate con trascinamenti che in

precedenza non si erano verificati.

Si arrivava così, nell’ambito di una cruenta contesa, all’otto pari, l’altro Roberto, il Brovelli, colpiva con regolarità e i due monvallesi si portavano sul 10-8; l’ultima mano era decisiva, con due punti a terra per Monvalle: la Caccialanza aveva a disposizione solo una boccia per prolungare o avvicinarsi. Solita concentrazione, gesto armonico di lancio ma bersaglio fallito: i due Roberti avevano trionfato.

PILLOLE DI BOCCE

15 giugno – Coppa Varese, Secondo girone, decima giornata:

Monvallese – Basso Verbano 24-18

Cuviese – Ternatese (2) 24-19

Bederese (2) – Crevese 24-13

Classifica – Renese*, Basso Verbano 18 – Monvallese 15 – Cuviese, Ternatese (2)

12 – Crevese* 9 – Bederese (2)* 6.

*una partita in meno

15 giugno – Coppa Varese, Primo girone, sesta giornata:

Malnatese – Bederese (1) 24-10

Carnago – Bottinelli/Vergiatese 24-16

Ternatese (1) – Casciago 24-13

Classifica – Casciago 15 – Carnago, Malnatese 12 – Ternatese (1) 9 –

Bottinelli/Vergiatese 6 – Bederese (1) 0.

19 giugno – Monte Nudo – finale serale regionale coppia BCD

1) Brovelli Roberto/Margnini Roberto – Monvallese (VA)

2) Guerrieri Federico/Guerrieri Francesco – Caccialanza (MI)

3) Discordia Massimiliano/Parietti Giuseppe – Cuviese (VA)

4) Gerti Massimo/Martegani Luigi – Bottinelli/Vergiatese (VA)

Direttore di gara – Gatta Domenico

Arbitri – Reggiori e Zosi

21 giugno – Carnago – domenicale regionale a terzine coppia mista cat. imposta

22 giugno – ore 20,30 Coppa Varese.

23 giugno – F.lli d’Italia – prosegue serale regionale individuale ABCD