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Busto Arsizio/Altomilanese

Fagnano Olona, auto contro un muro in zona industriale

L'incidente nella serata di lunedì. Vettura distrutta, la conducente non ha riportato ferite gravi

incidente fagnano olona giugno 2026

Auto distrutta ma, per fortuna, senza gravi conseguenze per chi era alla guida della vettura che lunedì sera – 8 giugno – è finita fuori strada mentre stava percorrendo via Marco Polo (ovvero la strada provinciale numero 2) nella zona industriale di Fagnano Olona. (foto Yuri S.)

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20,30: una donna di 30 anni ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, ed è andata a schiantarsi contro il muro di recinzione in cemento di un’azienda. Nell’impatto sono andati distrutti sia la parte anteriore del veicolo sia un tratto di recinzione.

Sul posto sono giunti sia un’ambulanza, sia i Vigili del Fuoco, sia una pattuglia di Carabinieri proveniente da Busto Arsizio. Il personale del 118 ha provveduto a soccorrere la giovane che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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