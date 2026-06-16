Operato a Varese l’operaio travolto in strada a Solbiate Arno

È stato operato nel pomeriggio l’operaio travolto da un’auto oggi, 16 giugno, mentre lavorava allo sfalcio del verde su viale Europa a Solbiate Arno, strada di circonvallazione del paese.

L’uomo, 63enne residente nella zona di Malpensa, ha riportato un trauma cranico severo: è stato operato nel pomeriggio e trasferito in Terapia Intensiva Neurochirurgica.

Le sue condizioni erano parse subito gravi, a seguito dell’urto diretto violentissimo (l’auto ha riportato danni al parabrezza, al cofano deformato, al blocco fari) e poi per esser stato sbalzato fuori dalla carreggiata, in un punto dove c’è un dislivello rispetto al piano di campagna circostante.

Sull’episodio – che di fatto costituisce anche un infortunio sul lavoro – indagano i carabinieri della Compagnia di Gallarate, competenti per territorio, che hanno effettuato i rilievi sul posto.

Illesi i colleghi di lavoro, mentre la ragazza 27enne alla guida dell’auto è stata portata in ospedale in “codice verde”, sotto shock.