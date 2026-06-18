Operazione antidroga a Castelseprio: arrestato un uomo e sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina

La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo a Castelseprio dopo averlo trovato in possesso di quasi mezzo chilo di cocaina e di oltre 40.000 euro in contanti. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, che hanno fermato il soggetto prima che la sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi, potesse essere smerciata sul territorio.

Il controllo in via San Giuseppe

I componenti della Squadra Mobile stavano effettuando un servizio di controllo a Castelseprio quando hanno notato un uomo muoversi con fare guardingo in via San Giuseppe, mentre si dirigeva verso un’autovettura. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per identificarlo, ma le risposte fornite dal soggetto sono apparse subito contraddittorie ai poliziotti, che hanno così deciso di approfondire l’accertamento.

La perquisizione sul posto

Il forte nervosismo mostrato dall’uomo ha spinto gli operatori della Sezione Antidroga a eseguire una perquisizione personale sul posto. Addosso all’uomo sono state trovate le prime dosi di cocaina pronte per lo smercio, insieme a un telefono cellulare e a una prima somma di denaro in contanti, elementi che hanno convinto la Polizia a estendere le verifiche alla sua abitazione.

Il materiale rinvenuto nell’abitazione

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire il luogo in cui veniva custodito e confezionato lo stupefacente. All’interno della casa i poliziotti hanno rinvenuto un involucro principale contenente 418 grammi di cocaina, un secondo panetto da 39 grammi della stessa sostanza e altre 28 dosi già pronte per essere vendute. Nella stessa stanza erano presenti anche i bilancini di precisione utilizzati per pesare la droga.

Il sequestro dei contanti e il trasferimento ai Miogni

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato una borsa con all’interno 40.000 euro in contanti, cifra che è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. Al termine delle attività di rito e della campionatura della cocaina, l’uomo è stato condotto nel carcere dei Miogni a Varese, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.