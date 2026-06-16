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D’estate la tua visibilità vale doppio: una settimana la acquisti tu, una te la regaliamo noi

Raddoppia la tua presenza su VareseNews: acquista una settimana di pubblicità a luglio o settembre e ottieni una settimana gratuita ad agosto. Un'opportunità per farti notare tutta l'estate

seo giugno 2024

Anche d’estate l’informazione viaggia con le persone. Grazie allo smartphone, VareseNews continua a raggiungere ogni giorno migliaia di lettori ovunque si trovino: a casa, in vacanza, al mare, in montagna o all’estero.

Per aziende, attività commerciali e professionisti è quindi un’opportunità da non perdere per aumentare la visibilità del proprio brand.

Per questo VareseNews lancia anche quest’anno la promozione estiva dedicata alla pubblicità: acquistando almeno una settimana di banner a luglio o a settembre, riceverai una settimana in omaggio da pianificare nel mese di agosto.

Un’occasione concreta per raddoppiare la presenza sul giornale, rafforzare la notorietà del marchio e raggiungere ogni giorno una comunità di lettori attenta e radicata sul territorio.

La promozione è valida fino al 31 luglio

Per info e preventivi compila il form qui sotto, chiama lo 0332 873168 oppure scrivici a marketing@varesenews.it.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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