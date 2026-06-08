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Gallarate/Malpensa

Scontro tra via Torino e via Milano a Gallarate

Croce Rossa e Polizia Locale sono intervenute poco dopo le 13 all’incrocio alle porte del centro

Incidente Gallarate

La Polizia locale e la Croce Rossa di Gallarate sono stati impegnati a partire da pochi minuti dopo le 13, a causa di un incidente avvenuto tra via Torino e Viale Milano, alle porte del centro cittadino.

Lo sconto non è stato particolarmente violento, ma l’ambulanza è intervenuta comunque: sono stati soccorsi, un ragazzo di 25 anni e una donna di 48. Nessuno dei due ha riportato ferite.

Qualche disagio alla circolazione, con la polizia locale che ha impegnato due Pattuglie, una per i rilievi, l’altra per gestire la viabilità all’incrocio.

 

 

 

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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