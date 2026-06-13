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Un ultraleggero è precipitato a Lurate Caccivio: gravi le due persone a bordo

L'incidente intorno alle 16,30 di sabato 13 giugno: il velivolo, un Sonaca 201 con bandiera svizzera, è precipitato di punta in un prato. Feriti due uomini

Incidente aereo a Lurate Caccivio

Un aereo ultraleggero è caduto nel pomeriggio di sabato 13 giugno a Lurate Caccivio, comune in provincia di Como a una decina di chilometri di distanza dal confine con il Varesotto (Malnate). Il velivolo è precipitato nella zona di via Machiavelli in un’area dove ci sono diversi prati e boschi, a poche centinaia di metri dalla Statale Briantea (SS 342) che porta a Como. Foto: Vigili del Fuoco

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Incidente aereo a Lurate Caccivio 4 di 7
incidente aereo lurate caccivio giugno 2026
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incidente aereo lurate caccivio giugno 2026
incidente aereo lurate caccivio giugno 2026

L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30; sul posto sono convenuti numerosi mezzi di soccorso tra automediche e ambulanze del 112, vigili del fuoco e forze dell’ordine. I soccorritori si sono dovuti occupare di due persone – due uomini di 55 e 66 anni – che erano a bordo e che sono stati estratti dai rottami con l’ausilio dei vigili del fuoco. I due hanno riportato ferite gravi.

DA LOCARNO AD ALBENGA

Il velivolo è un Sonaca 201, aereo biposto costruito in Belgio, viene utilizzato con scopi di addestramento ed è una versione più avanzata del modello 200. Quello caduto a Lurate Caccivio batte bandiera Svizzera: era decollato da Locarno e aveva volato fino in Liguria, ad Albenga. L’incidente è avvenuto sulla via del ritorno.

VENERDI’ A LESA

Quello di Lurate è il secondo incidente aereo in due giorni ai confini con il Varesotto: venerdì a Lesa – sulla sponda piemontese del Lago Maggiore – è infatti caduto un elicottero privato. Nello schianto c’è stata una vittimaa (l’imprenditore Adrian Bryner) e altre tre persone sono rimaste ferite.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE ORE 18,10

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Pubblicato il 13 Giugno 2026
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