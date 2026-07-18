Occhio alle chiusure notturne sull’A8 dal 21 al 23 luglio
Saranno interessati lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano e i tratti tra Gallarate e Busto Arsizio in entrambe le direzioni e tra Busto e Legnano
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso il tratto Gallarate-Busto Arsizio, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi, via Mornera, via Buonarroti, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio;
-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Gallarate, via Buonarroti, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate;
-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, verso Milano.
Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
Le alternative
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS3 del Sempione verso Busto/Castellanza/Legnano/Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 allo svincolo di Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano: Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
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