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Vandalizzato il campo da bocce a Barasso, il Comune avverte: “Chiederemo i risarcimenti”

L'Amministrazione comunale richiama le famiglie dopo i danneggiamenti al fondo in sabbia che hanno costretto l'Associazione Pensionati a rinviare la gara

campo bocce barasso

Sgradevole episodio di vandalismo a Barasso, dove nel mirino dei soliti ignoti è finito il campo da bocce di proprietà comunale. Nel corso degli ultimi due giorni si sono verificate diverse intrusioni non autorizzate all’interno della struttura, provocando danni che hanno costretto le associazioni locali a sospendere le attività programmate.

Torneo rinviato e danni alla struttura

A farne le spese è stato in particolare il torneo organizzato dall’Associazione Pensionati, che avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di ieri. La competizione è stata rinviata a causa dello stravolgimento del fondo in sabbia, rovinato durante le ultime due serate. Sollevare la sabbia creando mucchi che rendono il campo inagibile e tracciare incisioni sul terreno sono veri e propri atti vandalici perseguibili per legge.

L’appello ai genitori e il ruolo dei volontari

Dal municipio ricordano che il campo è curato costantemente da volontari che dedicano numerose ore di lavoro per mantenerlo in ordine e a cui va il ringraziamento dell’intera comunità. L’area è interamente videosorvegliata e dall’Amministrazione arriva un richiamo chiaro alla responsabilità delle famiglie: «Si ricorda che l’area è videosorvegliata – l’avviso del Comune di Barasso – e che i genitori che accompagnano i bambini al parco giochi sono responsabili di quanto fatto dai minori sotto la loro custodia».

Pronte le denunce alle forze dell’ordine

La situazione non verrà lasciata correre. L’ente locale è pronto a tutelarsi per le vie legali per fermare il fenomeno ed eventualmente recuperare le somme necessarie al ripristino dell’area gioco: «Il Comune si riserva di adottare ogni provvedimento necessario – spiegano dal Municipio – compresa la richiesta di risarcimento e la denuncia alle Forze dell’Ordine».

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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