Dentro le nuove aule di Giurisprudenza in piazza Montegrappa a Varese

Aule completamente rinnovate, con banchi e cattedre pronti ad accogliere a partire studenti e professori del corso di Giurisprudenza a partire dall’inizio delle lezioni martedì 15 settembre. Per la prima volta, l’Università degli Studi dell’Insubria apre una sua sede in piazza Montegrappa, nel cuore di Varese, all’interno degli spazi messi a disposizione dalla Camera di Commercio.

Galleria fotografica I nuovi spazi di Giurisprudenza in piazza Montegrappa a Varese 4 di 12

Un momento importante per la città, come testimoniato dalla presenza di personalità provenienti da ogni contesto accademico, economico e istituzionale di Varese, in occasione della cerimonia di inaugurazione che si è tenuta di fronte allo storico Palazzo delle Corporazioni la mattina di lunedì 14 settembre.

I rappresentanti di Università, Camera di Commercio, istituzioni e tessuto economico al taglio del nastro per la nuova sede di Giurisprudenza in centro a Varese

Un trasferimento, hanno precisato la rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Cristina Pierro e il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, che punta ad avvicinare il contesto accademico con il tessuto economico e professionale della città, aprendo a studenti e professionisti nuove opportunità di incontro.

La nuova aula situata al piano terra

La sede nasce nell’ambito dell’accordo quadro decennale sottoscritto da Università dell’Insubria e Camera di Commercio di Varese, che prevede anche una collaborazione più ampia tra Ateneo e sistema economico e istituzionale del territorio. L’accordo comprende, tra gli altri, la promozione di tirocini, progetti di ricerca condivisi, iniziative scientifiche e culturali e attività volte alla rigenerazione urbana e all’attrattività del centro cittadino.

Gli studenti e le studentesse di Giurisprudenza avranno a disposizione uno spazio dedicato anche all’interno del Multisala Impero Varese, che concede la Sala Stella a uso esclusivo dell’Insubria dalle 9.30 alle 15.30, con tavoli, sedie, prese per i computer e Wi-Fi dedicato; sono state previste anche tariffe agevolate al bar del cinema. Menù e sconti per gli studenti anche nei locali e nei ristoranti del centro grazie alla convenzione con Confesercenti.

Le novità dell’Università in centro a Varese

Il primo passo, ha sottolineato nello specifico la rettrice, verso l’obiettivo di «rendere Varese una vera città universitaria». L’inaugurazione della nuova sede di Giurisprudenza – infatti – non è l’unica novità che riguarda le strutture dell’Insubria nel centro cittadino. «Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha annunciato Pierro durante la cerimonia di lunedì – ha assegnato importanti risorse per il consolidamento del rettorato di via Ravasi».