La giunta di Samarate perde pezzi: si dimette l’assessora Cariglino

A Samarate, ormai, capita anche questo: che un assessore si dimetta, la voce inizi a circolare, ma “il palazzo” rimane silente per ore. Nonostante le richieste dei giornalisti, è andata proprio così nella giornata di mercoledì: squilla a vuoto il cellulare del sindaco Alessandro Ferrazzi, incontattabile come in altre occasioni.

Questa volta però non è solo questione di buche nelle strade e o dell’eterno, instabile arredo urbano all’ingresso della piazza. Questa volta si parla delle dimissioni dell’assessora Alessandra Cariglino, che ha deleghe importanti (Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione Edifici Pubblici Residenziali e scolastici, Uffici Comunali), che è già stata vicesindaco facente funzioni di sindaco, che è anche la rappresentanza in giunta dell’ala centrista della maggioranza, quella Samarate al Centro che con il 14,7% pesa molto dentro la coalizione di Ferrazzi.

C’è il chiacchiericcio, intorno alle dimissioni, ovviamente.

Ufficialmente il passo indietro di Cariglino sarebbe legato a motivazioni di lavoro, ma dalle opposizioni – politiche e digitali, per così dire – si vocifera di un forte attrito con il sindaco, che seguirebbe quello scontro verbale in piazza tra Ferrazzi e Macchi, pochi mesi fa.

Di solito si riportano le motivazioni ufficiali (che arriveranno) ma non resta che dar conto dei “si dice”, senza neppure poter raccogliere una posizione ufficiale. Nell’immediato solo da Samarate al Centro arriva una conferma: «Siamo fortemente dispiaciuti».

Di certo la maggioranza di Ferrazzi ha mostrato fin qui qualche crepa interna e qualche scricchiolio, comprese le difficoltà denunciate dalla componente civica, quella di Samarate Insieme e di Cenci (che ancora deve decidere se restare o meno in maggioranza). Adesso probabilmente anche Samarate al Centro avrà qualcosa da dire. E questo per stare solo al versante politico, perché poi ci sono anche le difficoltà dentro la “macchina” comunale.