La rassegna “Antichi organi” fa tappa a Sumirago e Brebbia
Prosegue la rassegna musicale varesotta giunta alla 46a edizione. Giovedì 10 appuntamento con Marta Misztal, sabato 12 con Pierpaolo Turetta
Doppio appuntamento, nel giro di 48 ore, per la rassegna musicale “Antichi Organi” che prosegue con il suo calendario fatto di 30 concerti programmati tra luglio e ottobre in 26 diversi comuni della provincia di Varese.
Giovedì 10 settembre, alle ore 21, la manifestazione toccherà Sumirago con il concerto nella chiesa di San Lorenzo Martire. A suonare l’organo di scuola varesina risalente al 18°/19° secolo sarà la musicista polacca Marta Misztal che proporrà brani di Händel, Scarlatti, Bach e altri.
In questa occasione il concerto sarà introdotto da “Dieciminuti. Letture prima dei suoni”, il format che apre alcune serate del ciclo “Antichi Organi” e che è curato da Silvia Sartorio.
Il secondo appuntamento di questa settimana è invece fissato per sabato 12 settembre, sempre alle 21, questa volta a Brebbia. L’antica chiesa di San Pietro ospiterà l’esibizione di Pierpaolo Turetta con un repertorio che prevede musiche di Bach, Mozart e Fumagalli. L’organo brebbiese è un rifacimento di Biroldi del 19° secolo.
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