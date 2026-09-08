La rassegna “Antichi organi” fa tappa a Sumirago e Brebbia

Doppio appuntamento, nel giro di 48 ore, per la rassegna musicale “Antichi Organi” che prosegue con il suo calendario fatto di 30 concerti programmati tra luglio e ottobre in 26 diversi comuni della provincia di Varese.

Giovedì 10 settembre, alle ore 21, la manifestazione toccherà Sumirago con il concerto nella chiesa di San Lorenzo Martire. A suonare l’organo di scuola varesina risalente al 18°/19° secolo sarà la musicista polacca Marta Misztal che proporrà brani di Händel, Scarlatti, Bach e altri.

In questa occasione il concerto sarà introdotto da “Dieciminuti. Letture prima dei suoni”, il format che apre alcune serate del ciclo “Antichi Organi” e che è curato da Silvia Sartorio.

Il secondo appuntamento di questa settimana è invece fissato per sabato 12 settembre, sempre alle 21, questa volta a Brebbia. L’antica chiesa di San Pietro ospiterà l’esibizione di Pierpaolo Turetta con un repertorio che prevede musiche di Bach, Mozart e Fumagalli. L’organo brebbiese è un rifacimento di Biroldi del 19° secolo.