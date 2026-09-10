Samarate al Centro lancia l’appello a Cenci: “Abbiamo bisogno di te e di Samarate Insieme”

«Alessandro, il tuo contributo e quello di Samarate Insieme servono concretamente a rafforzare la componente civica, la maggioranza e ad assicurare il buon governo della città». Samarate al Centro, la lista civica centrista, lancia un messaggio all’altra componente civica della maggioranza.

Lo fa dopo i dubbi di Cenci (emersi a metà estate) e soprattutto in una fase di passaggio, dopo le dimissioni di Alessandra Cariglino e la necessità di trovare una nuova figura per l’assessorato – strategico, si dice in questi casi – ai lavori pubblici.

È anche un appello all’unità della coalizione che sostiene il sindaco Alessandro Ferrazzi, valorizzando le diverse componenti per quel «cambio di passo» che la lista centrista aveva già sollecitato più volte prima dell’estate.

Di seguito il testo completo del comunicato di Samarate al Centro

Appello al Consigliere Alessandro Cenci: valorizziamo il lavoro svolto e la forza del civismo samaratese

L’uscita dall’esecutivo di Alessandra Cariglino rappresenta un passaggio delicato per la nostra amministrazione e una grande perdita per Samarate al Centro. Ad Alessandra va un sincero e doveroso ringraziamento per il modo in cui ha lavorato: senza mai cercare vetrine o personalismi, ma concentrandosi unicamente sui risultati concreti per la città. È grazie alla sua determinazione se i progetti del PNRR sono oggi quasi tutti arrivati a totale realizzazione; senza il suo decisionismo, forse, non avremmo raggiunto tali traguardi. In poco più di un anno ha intercettato e fatto destinare in bilancio ben 700 mila euro per nuove asfaltature, 150 mila euro per la prima riqualificazione del parco Primerano di Cascina Costa e ha fatto predisporre il progetto del parcheggio del cimitero di Samarate, oltre ai vari interventi di manutenzione degli edifici scolastici — il tutto a fronte dello svuotamento dell’ufficio Lavori Pubblici, segnato dalla perdita di due figure essenziali.

Proprio di fronte a questo grande lavoro e alle sue dimissioni — che, come tutti sappiamo, oltre ai motivi personali e di lavoro, sono state dettate anche da incomprensioni con il Sindaco —, la politica ha il dovere di guardare avanti con responsabilità e di impegnarsi per realizzare quanto promesso in campagna elettorale. Lasciamo da parte gli inutili voli pindarici e le accuse di “attaccamento alla poltrona” lanciate da una parte della minoranza. Fa sorridere che certe lezioni arrivino proprio da chi è stato il responsabile della sconfitta elettorale del centrodestra a Samarate e aveva già fatto incidere il proprio nome sulla poltrona di vicesindaco.

E allora, in qualità di coordinatore di Samarate al Centro, sento il dovere di guardare alla sostanza e di rivolgere un invito sincero ad Alessandro Cenci e al gruppo Samarate Insieme, chiedendo loro di restare in maggioranza e ad Alessandro, in particolare, di ritirare la restituzione delle deleghe e continuare a lavorare operativamente al nostro interno.

Il percorso avviato in questo suo nuovo incarico da consigliere delegato è troppo importante per essere interrotto. A luglio, Alessandro ha presentato alla maggioranza un primo, prezioso studio sugli spazi comunali, con particolare attenzione agli edifici scolastici, evidenziando il sottoutilizzo di alcune strutture. Questo lavoro di analisi iniziale deve ora compiere il passo successivo: va approfondito e portato quanto prima in Commissione. È lì, nella sede del confronto istituzionale, che tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di minoranza, potranno essere resi edotti della situazione e contribuire con opinioni e suggerimenti. È un lavoro che Alessandro Cenci deve continuare a svolgere dall’interno della maggioranza. L’obiettivo concreto resta quello di riorganizzare gli spazi pubblici, valutando l’ottimizzazione degli immobili per trasferire l’Ufficio Tecnico e restituire finalmente la Sala Convegni alla cittadinanza e alle associazioni.

Le incomprensioni emerse in questi mesi, ne siamo certi, verranno appianate anche grazie a un atteggiamento e a un comportamento del Sindaco volti a ricomporre un clima di piena collaborazione con gli assessori e i gruppi di maggioranza: questo è quanto chiederà con fermezza al Sindaco il gruppo di Samarate al Centro. L’esperienza di maggioranza continua, ma in pochi mesi dovremo creare un nuovo clima basato sul rispetto, senza inutili interferenze nel lavoro degli assessori da parte di nessuno. Ciò che la maggioranza decide — e sottolineo la maggioranza — dovrà andare avanti senza freni o ripensamenti di alcun tipo.

Noi chiediamo un cambio di marcia sulle decisioni che abbiamo già preso e che non si sono ancora concretizzate, oltre a una decisa accelerazione sui punti condivisi del programma:

• Boschi: puliti e controllati con telecamere

• Cestini pubblici: potenziamento e affidamento dell’incarico per la loro pulizia a una società esterna

• Parco Primerano: assegnazione dell’incarico di progettazione per la riqualificazione

• Spazi pubblici: riorganizzazione degli uffici e restituzione della sala alla cittadinanza

• Asfaltature: attuazione del piano programmato

• Barriere architettoniche: piano per la loro eliminazione

• Parcheggi: valutazione dell’acquisizione di aree per futuri stalli nelle zone limitrofe alle piazze di Samarate e San Macario

• Ufficio Tecnico / Lavori Pubblici: potenziamento dell’organico

• Territorio: attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)

Non dimentichiamo che le liste civiche rappresentano ben il 50% dei consiglieri di maggioranza: oltre a Samarate al Centro e Samarate Insieme, c’è la qualificata rappresentanza di Samarate Città Viva, che con Borsani costituisce sempre una presenza fondamentale per portare suggerimenti e trovare gli equilibri necessari. Queste liste sono la spina dorsale dell’amministrazione e la vera novità nel panorama amministrativo samaratese. Sono certo che Alessandro Cenci e il suo gruppo Samarate Insieme non vogliano rinunciare al progetto di vedere unite tutte le forze civiche locali. Il vero civismo dimostra la sua maturità proprio sapendo superare i momenti critici per portare a termine gli impegni presi in campagna elettorale, dimostrando coesione e responsabilità amministrativa.

Alessandro, il tuo contributo e quello di Samarate Insieme servono concretamente a rafforzare la componente civica, la maggioranza e ad assicurare il buon governo della città. L’invito perciò è a proseguire questo lavoro insieme, per il bene di Samarate, con la certezza che anche Alessandra Cariglino continuerà a dare il suo apporto prezioso all’interno delle commissioni comunali.

Luca Macchi

Coordinatore di Samarate al Centro