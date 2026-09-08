Scuola aperta per tutta l’estate a Luvinate per più di 200 bambini

Numeri importanti per il Centro Estivo Luvinate, promosso dal Comune e che ha visto la Scuola Primaria aperta tutta l’estate, dal 9 giugno fino all’11 settembre, prima dell’inizio della scuola di lunedì 14 settembre (escluse le settimane centrali di agosto). 211 i bambini che hanno frequentato il Centro Estivo nelle varie settimane di questa estate 2026, rispetto ai 170 del 2025 e i 110 del 2024, primo anno della proposta.

IL SEGRETO DI FRANCESCO, TRA GIOCHI E NATURA – Durante questo progetto, gestito dalla Cooperativa Educational Team e incentrato a scoprire “Il segreto di Francesco” in occasione degli 800 anni del transito del Santo di Assisi, sono stati promossi anche eventi particolari: il gioco del Golf presso il Golf Club Luvinate, tornei di ping pong e tennis da tavolo; momenti e incontri formativi in natura con gli esperti del Parco Campo dei Fiori.

SPAZI PUBBLICI A SERVIZIO COMUNITÀ – “Siamo lieti dei numeri in crescita di questa estate che confermano la progettualità avviata in questi anni dall’Amministrazione: i nostri spazi pubblici, come la Scuola, possono rimanere a servizio della comunità anche nel periodo estivo, soprattutto a favore dei bambini e delle famiglie di Asilo e Scuola Primaria. Ai genitori che lavorano si offre un servizio di qualità, accoglienza e professionalità. Ai ragazzi momenti di comunità, crescita e scoperta, anche senza libri e compiti”.