Varese News

Archivio

Va a fuoco una scala di accesso agli aerei, intervento dei vigili del fuoco a Malpensa

È accaduto a metà mattina di venerdì. Non ci sono state ripercussioni sul traffico aereo

Malpensa Generiche

Intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 4 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sul piazzale di Malpensa per spegnere un incendio sviluppatosi su un mezzo mobile con scala di accesso agli aerei (in quel momento non accostata ad alcun aeromobile).

Appena scattato l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento al Terminal 1 sono usciti sul piazzale con uno dei grossi veicoli Dragon X8, specifici mezzi per il servizio aeroportuale, caratterizzati da grande potenza e grandi scorte d’acqua.

In questo caso l’incendio era decisamente poco esteso ed è stato domato in poco tempo dallo stesso personale, con gli estintori.
Alla base dell’episodio ci sarebbe un surriscaldamento dell’apparato elettrico per la manovra della scala, di una società delle handling che assicurano i servizi in aeroporto.

Malpensa Generiche

Non ci sono state ripercussioni sull’attività dell’aeroporto.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.