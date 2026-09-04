Va a fuoco una scala di accesso agli aerei, intervento dei vigili del fuoco a Malpensa

Intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 4 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sul piazzale di Malpensa per spegnere un incendio sviluppatosi su un mezzo mobile con scala di accesso agli aerei (in quel momento non accostata ad alcun aeromobile).

Appena scattato l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento al Terminal 1 sono usciti sul piazzale con uno dei grossi veicoli Dragon X8, specifici mezzi per il servizio aeroportuale, caratterizzati da grande potenza e grandi scorte d’acqua.

In questo caso l’incendio era decisamente poco esteso ed è stato domato in poco tempo dallo stesso personale, con gli estintori.

Alla base dell’episodio ci sarebbe un surriscaldamento dell’apparato elettrico per la manovra della scala, di una società delle handling che assicurano i servizi in aeroporto.

Non ci sono state ripercussioni sull’attività dell’aeroporto.