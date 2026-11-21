Scosto la tenda della cucina, il chiarore del giorno tarda e la strada riflette la luce bianca dei lampioni a led. Molti sono già usciti di casa, chi al lavoro, chi a scuola. Io me la prenderò con calma. Merlino e Takuya sono raggomitolati come gatti nella brandina sul balcone. Stanno al caldo sotto la coperta arruffata, uniti contro l’umidità della città. In un angolo spicca il colore delle clementine, frutti del Sud raccolti acerbi in Calabria e maturati in camion. Le ho lasciate al freddo della notte: a Gianluca piacciono così, ai miei denti sensibili no. Sollevo gli occhi, tra anonimi palazzi uno spicchio di cielo grigio promette un'altra giornata altrettanto grigia. Alla radio le previsioni meteo ci illudono, e noi l’aspettiamo da un po’. Da anni. La neve, quella dell’infanzia e della mia giovinezza, l’aria asciutta, i guanti di lana fradici e un giorno di scuola saltato. Sorrido. Tanti bambini di oggi non hanno mai visto la neve, di certo non quanta ne ho vista io nel lontano 1985. Lascio entrare i cani. Il maltese, nel cappottino rosso, ringrazia festoso, l’altra, più anziana, si stiracchia a fatica. In giardino le siepi verdi non ingialliscono nemmeno in inverno, lucide come plastica. Gli alberi sono scheletri, il vento ha strappato via le ultime foglie. Anche i pini hanno le chiome rade e brunite, troppo caldo quest’estate, la poca acqua li ha provati, dovrebbero stare sul Monte Rosa coperti di bianco.

Un campanello, il microonde suona, il latte è caldo, poco caffè, zucchero di canna, giusto una puntina senza esagerare. Caffè e canna da zucchero, piante venute da lontano, come sono finite nel mio latte?

Sul fianco del frigorifero, l’amico-nemico dello scorrere del tempo e parente lontano del mio orologio elettronico smart. E’ il calendario, fogli di carta nati da alberi. Uno sguardo alla ricetta del mese scorsa mille volte in questi trenta giorni. Gnocchi di zucca. No, non fanno per me. È ora di voltare pagina, nuovo mese, nuova ricetta, l’ultima dell’anno. E’ golosa, un dolce al cioccolato, piccole fave di cacao memoria di civiltà scomparse. Tanti giorni rossi… Il Natale si avvicina. I parenti, gli amici, i regali. Cosa può servire, cosa piacerà? Dove e con chi? Il perché non me lo chiedo.

Appoggio la tazza sul tavolo, è di legno e nella testa arriva un motivetto che cantavo da piccola con mia sorella e la mamma… per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un albero… Anche il mio tavolo una volta era un albero. Click! Si accende un’idea, quest’anno regalerò alberi. Nuovi alberi che ci riportino le stagioni di quando ero bambina. Tutti dovremmo avere un albero del cuore e ciascuno adotterà il suo. Mi divertirò su TreesforFuture, un sito dove la scelta non manca. Altri pianteranno per noi piccoli semi e gli alberi cresceranno là dove devono stare, nella loro terra, bagnati dalle loro acque e riscaldati dal loro sole. E che respirino con noi e per noi.

Per il futuro della Terra.