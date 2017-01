Gli studenti del classico a scuola di fabbricazione digitale alla Liuc

Università Cattaneo - Liuc

Gli studenti dei Licei Classici a scuola di scienza e tecnologia: per sperimentare la propria creatività con l’utilizzo di strumenti tecnologici e imparare facendo (learning by doing), a testimonianza che «l’acquisizione e interiorizzazione di elementi almeno basilari della cultura scientifica, interpretativa e creativa della realtà, sono condizioni determinanti di cittadinanza partecipativa nella nostra società» annota Luca Mari, ordinario presso la Scuola di ingegneria industriale della Liuc e Direttore del progetto Sunrise (Smart Up Network Rising In Scientific Education), proposto dal laboratorio SmartUp della LIUC – Università Cattaneo, dove si è svolta la prima di cinque Learning Week “Creattiviamo”.

Il progetto ha vinto il “Bando per la diffusione della cultura scientifica 2015” finanziato dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e, in questa prima learning week, da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio 2017, vede coinvolti quattro Licei Classici della provincia di Varese: “Pascoli” di Gallarate, “Crespi” di Busto Arsizio, “Legnani” di Saronno e “Cairoli” di Varese.

Spiega ancora il professor Mari: «Il progetto si propone di sperimentare concretamente modalità per promuovere e diffondere nelle scuole una cultura scientifica e tecnologica umanistica, in cui precisione e rigore si coniugano con fantasia e creatività, e le discipline Stem (acronimo che sta per: Science, Technology, Engineering, Mathematics, ndr) diventano abilitatori di pensiero costruttivo, critico, perfino ludico».

Attraverso strumenti come stampanti 3D e schede Arduino, e in prospettiva anche robot e droni, nel contesto ampio dell’Internet of Things, nelle Learning Week del progetto Sunrise gli studenti potranno mettersi alla prova nell’uso creativo di strumenti di fabbricazione digitale.

Il progetto mira, inoltre, a coinvolgere attivamente gli insegnanti, non solo per formazione e aggiornamento, ma anche per sviluppare insieme a loro nuovi modelli di uso didattico della tecnologia e favorire la promozione delle lauree Stem. Un modo, insomma, per aiutare le scuole a diventare luoghi di creazione, dove “si fanno” scienza e tecnologia e si sviluppa la creatività individuale e di gruppo. Anche, anzi a maggior ragione, in un Liceo Classico.