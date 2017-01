Imbarcadero, comincia la posa della nuova pavimentazione

Sotto un sole quasi primaverile, non fosse per il grosso ghiaccio che sta nella fontana, di fronte all’imbarcadero si lavora con via vai di uomini e materiali.

Prosegue la realizzazione della nuova piazza. E con essa parte lo step successivo alla disposizione dell’area cantiere e alla gettata di calcestruzzo che ha rinnovato il fondo: è difatti in atto la posa della nuova pavimentazione.

Sono al lavoro proprio oggi gli operai incaricati, che con potenti ventose collegate a compressori muovono grandi blocchi di pietra lavorata e levigata; materiale su cui si poseranno suole di scarpe di lunensi e turisti dopo essere sbarcati dal battello, o a passeggio attraverso un pezzo rinnovato della città.

La data prevista per la fine dei lavori è il 7 giugno 2017. L’importo complessivo è di 400.000 euro e i lavori saranno realizzato con finanziamenti propri del Comune da parte della ditta Varese Porfidi srl.