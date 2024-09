Da Debora Villa ad Andrea Pennacchi: presentata la nuova stagione del Teatro Sociale di Luino

Otto spettacoli, grandi nomi e un incontro tra teatro e musica per offrire emozioni intense a Luino e dintorni. La nuova stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Sociale è pronta a debuttare con protagonisti di rilievo della scena italiana e internazionale.

Il programma, che accompagnerà il pubblico da fine ottobre a inizio aprile, è stato presentato martedì 17 settembre a Palazzo Verbania, alla presenza di alcuni storici abbonati.

«La proposta artistica di Circuito CLAPS per la stagione teatrale 2024/25 conferma la proficua collaborazione con il Comune di Luino. L’entusiasmo con cui abbiamo progettato il nuovo cartellone è stato corroborato dalla notizia che il Teatro Sociale ora è della città. Con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, il cartellone vedrà anche quest’anno grandi nomi del teatro italiano e nuove produzioni, sempre in ottica multidisciplinare: accanto alla prosa e agli artisti eccellenti si aggiungono giovani musicisti e una compagnia internazionale di circo musicale» ha dichiarato l’assessore al Turismo e alla Cultura, Serena Botta, evidenziando il successo della scorsa stagione, che ha visto la partecipazione di 2000 spettatori complessivi su 7 spettacoli promossi.

La nuova stagione, fedele alla visione artistica di Circuito CLAPS, proporrà un’offerta interdisciplinare, dove si fonderanno prosa, musica dal vivo, teatro fisico e clownerie. Spettacoli diversi per temi, cast e produzioni, accomunati però da un unico obiettivo: «l’elevata qualità della proposta artistica che intendiamo portare a Luino, così come da nostra mission a livello regionale. In questo nuovo cartellone – ha detto Luisa Cuttini, direttrice artistica di Circuito CLAPS – ampio spazio è dato alle interconnessioni con la musica e il suo linguaggio universale, che sa arrivare dritto al cuore oppure, in base al tipo di spettacolo, dritto… alla risata».

Il nuovo cartellone punta a diversificarsi e a coinvolgere le nuove generazioni, con 8 spettacoli distribuiti su 7 serate, in un Teatro Sociale che si appresta a diventare ufficialmente di proprietà del Comune di Luino, e sarà intitolato a due grandi figure: Dario Fo e Franca Rame.

«La prossima settimana firmeremo l’atto notarile. Da quel momento, come proprietari, potremo avviare interventi di manutenzione straordinaria e partecipare a bandi per migliorarne l’efficienza energetica e la riqualificazione. Nel frattempo, stiamo pianificando la nuova intitolazione» ha spiegato Botta.

Per celebrare la firma dell’atto e il lancio della nuova programmazione, il 26 ottobre si terrà una serata speciale. Prima dello spettacolo con Debora Villa, previsto per le 21:00, alle 20:15 sarà protagonista una giovane e talentuosa marching band, già pluripremiata in Italia e all’estero. Con la loro esibizione, “Strade Poetiche”, sapranno coinvolgere e sorprendere il pubblico con la loro energia e le loro capacità straordinarie. A seguire, alle 21:00, salirà sul palco l’acclamata Debora Villa con il suo spettacolo “Venti di Risate”, da lei diretto e interpretato. Una sorta di jukebox nel quale l’artista si esibisce in una serie di monologhi tratti del suo più celebre repertorio ventennale. Un’onda travolgente di gag sull’universo femminile e l’umanità in genere tra sogni, illusioni, favole, cronache ed emozioni.

Il 16 novembre, ore 21.00, Circuito CLAPS affida la scena a un’altra artista eccezionale. Accompagnata dalle note del violoncello di Chiara Piazza, in una produzione targata Teatro Franco Parenti, arriva al Sociale Alessandra Faiella In Age Pride, tratto dall’omonimo testo di Lidia Ravera, conduce un’arringa spietata e commovente in difesa della vecchiaia, che la accompagna in questa nuova fase della sua vita.

Circuito CLAPS lascia poi ad Andrea Pennacchi la chiusura dell’anno e della prima parte della stagione. Il 7 dicembre, ore 21.00, il comico sale sul palcoscenico del Sociale tra una puntata e l’altra di PropagandaLive, con musica dal vivo, portando il personaggio che lo ha reso celebre, il Pojana, stavolta “accompagnato” da diversi personaggi usciti dalla sua immaginazione e dalla sua graffiante interpretazione. Questo e altro è Pojana e i suoi fratelli.

Il 25 gennaio, di nuovo una donna protagonista: è la volta di Laura Marinoni. Ma non è sola: la affianca un quartetto dal grande impatto sonoro, per onorare la memoria di Fabrizio De André. L’attrice, con sensibilità, energia e intensità “naviga” tra le parole e le canzoni lungo il filo rosso dei temi cari a De André, in un viaggio senza soluzione di continuità con uno sguardo trasversale e originale. L’amore scoppiò dappertutto – per Fabrizio De André vi aspetta alle ore 21.00.

Nel suo Alfabeto delle Emozioni, in programma il primo febbraio, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini estrae da una scatola alcune lettere a cui sono abbinate parole che descrivono un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia, R come rabbia…). Da questo alfabeto immaginario costruisce racconti e aneddoti, attingendo alla Storia, allo sport, alla letteratura, alla cronaca nera, all’arte… per condurci dalla risata alla riflessione più profonda.

Il 15 marzo, sempre alle 21.00, Natalino Balasso presenta Balasso Fa Ruzante. La forza delle commedie di Ruzante, personaggio nato dalla penna dell’artista rinascimentale Beolco, risiede nella loro comicità vibrante e allo stesso tempo intrisa di amarezza, sostenuta da un realismo espressivo dirompente. Balasso mette in questo suo lavoro tutta la sua esperienza di attore e comico teatrale, televisivo e cinematografico, affiancato in scena da Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel.

In chiusura di stagione, il 5 aprile sempre alle 21.00, dalla Svizzera e dagli Stati Uniti arriva un duo comico che ha girato il mondo con Alta Cultura ed è pronto a entusiasmare un pubblico di tutte le età. Il duo Full House coniuga musica e circo, comicità e talento. Cosa accade quando un eccellente pianista, eccentrico e irreverente quanto basta, viene costantemente interrotto dalla sua “dolce” ma precisissima dolce metà (svizzera)?!.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

INGRESSO PLATEA

Intero €30 – ridotto under 25 / over 65 €27

INGRESSO GALLERIA

Intero €25 – ridotto under 25 / over 65 €21

Abbonamento 7 SPETTACOLI

Ingresso platea €170, Ingresso galleria €140

CALENDARIO VENDITE BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Gli abbonamenti sono in vendita sul sito www.claps.lombardia.it e sul posto nelle serate di spettacolo da un’ora prima dell’inizio. Per agevolare l’acquisto è allestito un punto vendita presso l’Infopoint di Palazzo Verbania, a Luino, il lunedì e il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 fino all’inizio della stagione.

Si seguirà il seguente calendario:

– Dal 17 al 29 settembre: vendita abbonamenti con prelazione agli abbonati della passata stagione;

– dal 30 settembre: vendita nuovi abbonamenti;

– dal 15 ottobre: vendita biglietti singoli.

Inoltre:

– possibilità di usufruire del Bonus docente e di 18App;

– sostieni la stagione teatrale al Sociale di Luino con Art Bonus: potrai recuperare il 65% della tua donazione, sia che tu sia una persona fisica sia un ente giuridico;

– agli spettacoli si può accedere con il coupon rosso del catalogo Esselunga “A teatro con Fidaty” (per l’ingresso in Galleria).

Per informazioni: segreteria@claps.lombardia.it / tel. 030 8084751