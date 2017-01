Maturità 2017: ecco le materie della seconda prova

Latino al classico, matematica allo scientifico, al liceo linguistico la lingua straniera più studiata (la “L1” in gergo, nella maggior parte dei casi l’inglese), economia aziendale per gli istituti con indirizzo amministrazione, topografia topografia per gli istituti con indirizzo ampbiente e territorio.

Sono solo alcuni degli argomenti della seconda prova di maturità, i cui contenuti sono stati resi noti dal ministro dell’istruzione Valeria Fedeli. Per avere i risultati personalizzati il Ministero ha creato on line un motore di ricerca, dove inserire il proprio indirizzo di studi per avere il proprio percorso di prove