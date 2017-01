Picchia a sangue il vicino di casa

carabinieri luino

Un insegnante di educazione fisica è accusato di lesioni gravi. Gli viene contestato un pestaggio nei confronti di un vicino di casa, un medico dell’ospedale di Vercelli, avvenuto dopo una lite, l’ennesima, il 21 settembre del 2009 a Germignaga. La vicenda è drammatica ed è la classica storia di insofferenza tra vicini, incomprensioni e altro.

L’insegnante è un 57enne di Germignaga abbastanza noto in provincia perché è anche un allenatore di basket. Il diverbio in sostanza è nato per “futili motivi”, un balcone che sarebbe stato sporcato. Vero, falso? Secondo le accuse l’uomo avrebbe detto al medico e alla moglie: “Bastardi ci avete sporcato il balcone”. A quel punto le accuse e le offese si sarebbe susseguite. Parole pesanti, anche con riferimenti ai figli.

Il professore avrebbe bloccato la sua vettura davanti all’auto del medico costringendolo a scendere. Al culmine della lite avrebbe poi picchiato il vicino di casa con calci e pugni, lanciandolo a terra sanguinante (ma avrebbe colpito anche la moglie) causando all’uomo lesioni superiori a 40 giorni. L’aggressione ebbe un epilogo particolarmente drammatico. Mentre il medico era riverso a terra sanguinante, il prof salì in automobile e mise in moto dirigendosi verso il rivale, urlando “ti ammazzo”, ma sarebbe stato fermato da altri vicini a dal proprio figlio.

Il processo è iniziato oggi a Varese con la testimonianza di un carabiniere. Gli imputati (la moglie dell’allenatore è accusata di calunnia) sono difesi dall’avvocato Corrado Viazzo.