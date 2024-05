Cede uno stampo in fabbrica a Sumirago, due operai feriti

Diversi mezzi del 118 e una squadra di vigili del fuoco sono impegnati in “codice rosso” in un’azienda che si occupa di lavorazione metalli, per un grave infortunio sul lavoro.

L’allarme è scattato alle 14.45 alla Imes spa, nella zona industriale tra Sumirago e Albizzate: secondo una prima ricostruzione è crollato uno stampo incandescente da centinaia di chili che ha investito due operai, che hanno riportato ferite da schiacciamento e ustioni.

Sul posto sono arrivati un’autopompa dei vigili del fuoco da Varese, due ambulanze da Gallarate e Mornago, l’elisoccorso e l’automedica.

Un operaio è stato trasferito in “codice rosso” con l’elisoccorso, al Niguarda, centro specializzato in ustioni: ha un trauma da schiacciamento e ustioni di 2° e 3° grado agli arti inferiori e trauma alla spalla.

L’altro operaio è in “codice giallo”, quindi con ferite ma non in immediato pericolo di vita: ha un trauma da schiacciamento alla schiena ed è stato portato al Circolo di Varese.

Presenti anche i carabinieri e personale dell’Ats, per rilevare l’incidente sul lavoro.

Articolo aggiornato alle ore 16.00 di venerdì 17 maggio 2024