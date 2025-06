Incidente a Sumirago, la conducente estratta dalle lamiere

Alle ore 10:30 i vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti nel Comune di Sumirago sulla SP 49 (all’ingresso del paese, vicino alla sede della Croce Rossa) per un incidente stradale tra due auto.

La conducente di un veicolo, 70 anni, è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo e i pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrerla: la donna è stata successivamente portata in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non in modo grave.

Risulta coinvolto anche un uomo di 51 anni, non in modo grave.

Sul posto ha operato un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate.

L’ingresso a Sumirago, vicino alla sede della Croce Rossa, è stato teatro di diversi incidenti, seppur con dinamiche diverse.