“Notte della boxe” a Sumirago: Mannella, Luna e Lafratta sotto i riflettori

La passione per il pugilato torna protagonista in provincia di Varese con un evento che promette emozioni e partecipazione: sabato 21 giugno andrà in scena “La Notte della Boxe”, manifestazione pugilistica che animerà Sumirago a partire dal pomeriggio fino a tarda sera, con un programma ricco.

L’appuntamento è fissato alla palestra di via Carducci 7 e vedrà alternarsi sul ring ben otto match di pugilato olimpico e tre incontri professionistici, per una serata dedicata agli appassionati della nobile arte. Il primo gong risuonerà alle ore 17 con i combattimenti olimpici (quindi con atleti dilettanti), mentre i match pro sono previsti a partire dalle ore 19 circa.

L’organizzazione è a cura del Boxe Team Camacho, realtà ormai consolidata del panorama pugilistico locale, con il patrocinio del Comune di Sumirago e il sostegno della Federazione Pugilistica Italiana.

Al centro dell’attenzione ci saranno tre nomi in particolare: Jason Mannella, Aaron Luna e Fabian Lafratta, giovani pugili del team Camacho passati professionisti. Mannella e Lafratta sono solo al secondo match tra i pro e sfideranno rispettivamente Mike Astarita e Christofer Salvatore. Luna, argentino trapiantato nel Varesotto è invece il pugile più atteso: dopo aver vinto i primi tre incontri della carriera “a torso nudo” dovrà vedersela con l’umbro Michele Sensini al ritorno sul ring dopo due anni.

I biglietti per la “Notte della Boxe” sono disponibili contattando il numero 346 2456292. Tutte le informazioni aggiornate si possono trovare sul sito ufficiale www.boxeteamcamacho.it.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Esibizione

(Bambini) – Jacopo Caristo (BT Camacho) vs Aaron Astarita (Vayupak Gym)

Gym Boxe

57 Kg Elite – Federico Cavota (BT Camacho) vs Tommaso Paganoni (Boxe Inferno)

64 Kg Elite – Gabriele Facente (BT Camacho) vs Matteo Svanosian (Boxe Inferno)

Pugilato Olimpico

56 Kg Junior – Daniele Barbarino (BT Camacho) vs Chobrial Karas Shenouda (Boxe Bollate)

56 Kg Elite – Riccardo Candita (BT Camacho) vs Andrea Cala (Boxe Backspin)

60 Kg Elite – Fossi Alessandro (BT Camacho) vs Awad Mohamed (Team Hurricane)

65 Kg Elite – Jacopo Lombardo (BT Camacho) vs Paolo Maione (Montenero Boxe)

75 Kg Elite – Erik Crestini (BT Camacho) vs Khodorovsky Vladislav (Olimpia New Gym)

80 Kg Elite – Gaggino Nicholas (BT Camacho) vs Pradella Tommaso (Team Hurricane)

86 Kg Elite – Xhani Marku (BT Camacho) vs Daniele Carenzi (Boxe Backspin)

Match Professionistici

55 Kg – Fabian Lafratta (BT Camacho) vs Salvatore Christofer (The Athlete Academy)

60 Kg – Jason Mannella (BT Camacho) vs Mike Astrarita (Vayupak Gym)

58.900 Kg – Aaron Luna (BT Camacho) vs Michele Sensini (ASD Sport Boxe Cannara)